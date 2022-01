Das Entwickeln und Produzieren von Premium-Progammen für den deutschen Sitz von Dynamic Television wird künftige Aufgabe von Annika Schmidt. Diese ist zur Head of German Originals and European Co-Productions ernannt worden und berichtet an Managing Partner Klaus Zimmermann. Schmidt wechselt dafür vom ZDF zur Firma. Beim öffentlich-rechtlichen Sender war sie als Redakteurin für internationale Koproduktionen zuständig.

So wirkte sie an der Entstehung von Formaten wie "The Sommerdahl Murders" mit und entwickelte Serien wie "The Mallorca Files" oder "The Tourist". Vor ihrer Zeit beim ZDF war sie für Verlage und Radiostationen in Deutschland, aber auch außerhalb der Bundesgrenzen tätig und stand auch auf dem Lohnzettel von Wiedermann und Berg. Seit vergangenem Jahr ist Schmidt obendrein Mentorin an der Münchner Drehbuchwerkstatt.

"Annika hat ein ausgeprägtes Gespür für Programme und schon viele Erfolge zu verbuchen. Mit ihrer Kreativität und ihrem Tatendrang ist Annika eine großartige Ergänzung für unser Team. Wir freuen uns auf ein aufregendes Jahr, indem wir unseren deutschen Slate aufbauen und unsere Erfolgsgeschichte europäischer Produktionen fortführen", sagt Klaus Zimmermann, geschäftsführender Gesellschafter von Dynamic Television. Zu den aktuellen Dynamic-Produktionen zählen "Harry Wild" (unter anderem für das ZDF) oder die unter anderem für das französische Fernsehen entstehende Produktion "Drops of God" sowie die Netflix-Serie "Ginny & Georgia".