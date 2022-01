Personeller Umbau bei der Leonine-Tochter i&u TV. Die Produktionsfirma macht Hedy Rehaiem ab dem 1. März zum Chief Operating Officer (COO), außerdem erhält er Prokura. Rehaiem verantwortet damit künftig die Leitung aller operativen Bereiche sowie die Weiterentwicklung und Optimierung aller Prozesse innerhalb des Unternehmens. Er folgt auf Stefan Mundt, der i&u TV nach 18 Jahren als COO und Prokurist Ende Mai verlässt.

Andreas Zaik, Geschäftsführer von i&u TV, sagt: "Ich freue mich, dass wir mit Hedy Rehaiem einen COO für uns gewonnen haben, der über jahrelange Erfahrung im Fernsehgeschäft verfügt und genau die Fähigkeiten mitbringt, den dynamischen Wachstumskurs von i&u TV federführend mitzugestalten." Bei Mundt bedankte sich Zaik für "18 großartige und bewegte gemeinsame Jahre".

Hedy Rehaiem war in den vergangenen 15 Jahren als Herstellungsleiter hauptverantwortlich für die Entstehung einer Vielzahl erfolgreicher Produktionen. Bislang steht er noch in den Diensten von Bildergarten Entertainment, er hat aber auch schon für Norddeich TV, heute RTL Studios, gearbeitet. Zu seinem neuen Job sagt Rehaiem: "i&u TV steht seit jeher für Qualitätsjournalismus, hochwertige Show- und Unterhaltungsformate sowie jüngst für die Entwicklung von Comedy-Formaten und Digital Originals. Ich freue mich sehr darauf, mit den Kolleg*innen bei i&u TV und Leonine Studios an der weiteren Entwicklung so eines renommierten Unternehmens mitzuwirken."

Stefan Mundt sagt, sein Abgang habe "private Gründe". Mundt: "Es ist der Moment für mich, ein völlig neues Kapitel in meinem Leben aufzuschlagen. Mein Dank gilt Andreas Zaik und Leonine Studios für eine unglaublich spannende Zeit, die von zahlreichen Erfolgen geprägt war. Der Abschied von i&u TV fällt mir nicht leicht. Die vielen tollen Kolleginnen und Kollegen, mit denen ich die letzten 18 Jahre zusammenarbeiten durfte, werden mir ganz sicher fehlen."