Am Donnerstagabend kehrt mit "7 Tage, 7 Köpfe" eine bereits zwischen 1996 und 2002 gesendete Comedy-Panel mit neuem Moderator, nämlich Guido Cantz, zurück. Während RTL zum Start den Vorlauf der zweiten Dschungelcamp-Primetimeshow nutzen möchte, wird künftig der spätere Samstagabend der feste Sendetermin der Produktion aus dem Hause Brainpool. Eine andere wöchentliche Panelshow wird entsprechend nicht mehr weitergehen.

"RTL Topnews", ebenfalls eine Brainpool-Produktion, startete Ende September 2021. Unter Moderatorin von Sarah Valentina Winkhaus widmeten sich darin unter anderem Ilka Bessin, Özcan Cosar, Till Reiners und Basti Bielendorfer den jeweiligen Themen der Woche. Dass die "RTL Topnews" im zurückliegenden September ohne ganz großen Trommelwirbel und am späten Donnerstagabend gestartet war, sah RTL-Unterhaltungschef Markus Küttner damals im DWDL.de-Gespräch noch als Chance, weil man sich so in Ruhe hätte ausprobieren können.

Doch nach mäßigem Start mit etwas mehr als sieben Prozent Marktanteil in der Zielgruppe fielen die Quoten allzu bald auf weniger als sechs Prozent. Zwar gab es im Laufe des Herbstes auch ein kleines Aufbäumen mit zwischendrin mal mehr als neun Prozent bei den Umworbenen, doch unter dem Strich landeten die "RTL Topnews" bei gerade einmal rund 6,9 Prozent in der Altersklasse 14 bis 49 Jahre und somit weit unter dem Senderschnitt. Der bekannte Name "7 Tage, 7 Köpfe" in Verbindung mit dem bekannten Host Guido Cantz soll es nun also richten.