Fans von besonders schlechten Filmen können aufatmen und Fans von besonders kultigen Filmen dürfen sich auf die kommenden Monate freuen. Der inzwischen zu Discovery gehörende Sender Tele 5 hat seine Zusammenarbeit mit Oliver Kalkofe und Peter Rütten verlängert und somit auch den Fortbestand der Filmreihe "SchleFaZ" gesichert. "Es gibt nur noch wenige Kultformate im deutschen Fernsehen: Die 'SchleFaZ'-Reihe, die ‘Schlechtesten Filme aller Zeiten’ mit Oliver Kalkofe und Peter Rütten, zählt zweifelsohne zu diesen TV-Phänomenen. Wir freuen uns sehr, diesen Erfolg fortzusetzen," freute sich Senderchef Alberto Horta in einer am Dienstagvormittag publizierten Mitteilung.

Die Frühjahrsstaffel mit weiteren "Schundfilmen", wird am 18. März starten und somit wie üblich am späteren Freitagabend gesendet. “Super Mario Bros”, “Slavegirls: Jäger der verschollenen Galaxie“, “Rock 'n' Roll Nightmare” und zum Abschluss den Action-Horror-Thriller “Grizzly II ”, mit dem damals noch sehr unbekannten Superstar-Gespann Charlie Sheen, Laura Dern und George Clooney, stehen in diesem Frühjahr auf dem Programm. Die "SchleFaZ" sind eine Produktion von von KalkTV in Zusammenarbeit mit fairworks Medienproduktion. Die Sendung startete 2013 und zog bis dato über 130 Produktionen durch den Kakao.

"Niemand von uns hätte doch zu Beginn gedacht, dass ausgerechnet beschissene Filme die Zuschauer so begeistern", sagt Peter Rütten und verspricht, auch in diesem Jahr wieder Filme mit dem Prädikat 'Besonders miserabel' auszeichnen zu wollen. Kalkofe ergänzt: “Für die bevorstehende Frühjahrsstaffel haben wir wie immer mit viel Liebe und Inbrunst vier komplett unterschiedliche, phänomenal vergeigte Filme ausgesucht, die wir dem Publikum nicht vorenthalten können."

Entschieden ist inzwischen auch, was vergangenen Herbst noch Gegenstand von Gesprächen innerhalb des Senders war. Die "SchleFaz" werden noch 2022 um einen Ableger erweitert. Noch ohne ganz konkreten Starttermin sind die "KulFaz", zu denen Alberto Horta aber jetzt schon sagt: "Wir freuen uns sehr, diesen Erfolg fortzusetzen und mit neuen kreativen Ideen und Ansätzen bei den ‚Kultigsten Filmen aller Zeiten‘ sogar noch erweitern zu können.” An anderer Stelle geht die Zusammenarbeit zwischen Tele 5 und Oliver Kalkofe, wie berichtet, aber nicht weiter. Die Produktion von "Kalkofes Mattscheibe" pausiert derzeit. Es habe sich in Vorbereitung einer neuen Staffel kein übereinstimmendes Konzept finden lassen, hieß es vor einigen Wochen.