Das Content- und Distributionshaus Leonie setzt seine Zusammenarbeit mit dem US-Filmstudio Lionsgate fort. Erworben wurde seitens Leonine ein neues Spielfilmpaket, an dem man nun alle Rechte in Deutschland und Österreich hält. Das Paket umfasst Titel wie "John Wick: Chapter 4", "Ballerina", "About my Father", "Shadow Force" oder "1Up". Auch der Thriller "Dear David" ist in dem Paket enthalten.

Helen Lee-Kim, President of International bei Lionsgate, fügt hinzu: „Fred und sein Team haben einen fantastischen Job gemacht und mit Leonine ein Weltklasse Content- und Distributionshaus aufgebaut. Wir sind sehr stolz darauf, unsere Partnerschaft mit diesem dynamischen, diversen und starken Spielfilm-Slate weiter zu stärken."