Annette Kümmel, Chief Sustainability Officer bei ProSiebenSat.1, verlässt das Unternehmen zum 1. März dieses Jahres, das hat der Konzern jetzt bekanntgegeben. Die Rede ist von einer Entscheidung "in bestem beidseitigem Einvernehmen". Kümmel werde sich künftig Herausforderungen außerhalb des Unternehmens stellen, heißt es. Wohin es die 54-Jährige zieht, ist aktuell aber noch unklar.

Christine Scheffler, Vorstandsmitglied ProSiebenSat.1 Media SE, sagt: "Annette Kümmel ist eine hochkarätige Kennerin der politischen Medienlandschaft. Sie hat ProSiebenSat.1 durch zahlreiche regulatorische und politische Veränderungen geführt. Durch ihr besonderes Verhandlungsgeschick und Führungsverständnis wurde sie für uns zu einer wichtigen Schnittstelle zwischen Konzern, Politik und gesellschaftlichen Gruppen. Aus ihrer gesellschaftspolitischen Verantwortung heraus hat Annette Kümmel die erste gruppenweite Nachhaltigkeitsstrategie entwickelt, die CSR-Grundlagen im Unternehmen gelegt sowie wichtige Impulse in der Branche gesetzt. Für ihre Passion, ihre außergewöhnliche Arbeit sowie ihren ansteckenden Spirit danke ich ihr. Ich wünsche Dir, liebe Annette, für Deine Zukunft alles Gute."

Kümmel arbeitete bereits seit 1991 für die ProSiebenSat.1 Group. Nach Stationen in der Rechtsabteilung und als Geschäftsführerin der Sat.1 Schweiz AG, verantwortete sie die Medienpolitik, später Governmental Relations & Regulatory Affairs. Vor zwei Jahren baute Annette Kümmel das Nachhaltigkeitsressort des Konzerns als Chief Sustainability Officer auf. Sie vertrat das Unternehmen in führender Funktion in zahlreichen Verbänden, so hatte sie seit 2007 auch verschiedene Positionen im Privatsenderverband Vaunet inne. Dort war sie zuletzt Vorstandsvorsitzende.

Und weil Kümmel ProSiebenSat.1 bald verlässt, gibt sie auch ihren Posten im Vaunet ab. Das hat der Verband gegenüber DWDL.de bestätigt. Der Vaunet-Vorstand will noch im Februar zusammenkommen und auf einer Sitzung über die Nachfolge Kümmels entscheiden. Turnusmäßig sollte über die Verbandsvertretung eigentlich erst bei der kommenden Mitgliederversammlung im September entschieden werden.

Annette Kümmel selbst sagt: "Fast 30 Jahre verbinden mich mit ProSiebenSat.1. Und ich sage Danke – dafür, dass ich viel bewirken und gestalten konnte. Durch die Veränderungen im Konzern, von denen ich viele miterleben und mich aktiv daran beteiligen konnte, war mein Job immer spannend. Für das Unternehmen einzutreten, intern und extern, war mir ein Vergnügen und eine Ehre und basierte auf gegenseitigem Vertrauen. Nachhaltigkeit ist im Unternehmen verankert und ich weiß die operative Umsetzung auf einem guten Weg. Und nun freue ich mich auf die neuen Herausforderungen, die vor mir liegen."