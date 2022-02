am 02.02.2022 - 16:28 Uhr

Als ProSieben im November sehr kurzfristig eine Neuauflage von "TV total" ankündigte, bewies der Sender mit der Verpflichtung von Sebastian Pufpaff als neuem Moderator ein glückliches Händchen. Für 3sat stellte die Personalie zugleich eine Herausforderung dar, immerhin hatte der Kabarettist für den öffentlich-rechtlichen Kultursender über mehrere Jahre hinweg die Satire-Show "Pufpaffs Happy Hour" präsentiert.

Nun, drei Monate nach der letzten Folge, hat 3sat die Nachfolge geregelt. Ab dem 20. März wird Till Reiners durch die Sendung führen, die dann auf den Namen "Till Reiners' Happy Hour" hören wird. Das hat Natalie Müller-Elmau, die seit 2018 an der Spitze von 3sat steht, im DWDL.de-Interview bestätigt. "Till Reiners ist einer der talentiertesten Künstler der neueren Generation. Er kann Kabarett, Comedy, Relevanz und Pointendichte und hat dazu diese Gastgeberwärme." Zugleich sei er an Kolleginnen und Kollegen interessiert, wie sich in seinem Podcast "Jokes" erkennen lasse.

Müller-Elmau: "Uns war wichtig, dass der oder die Neue die von unserem Publikum geschätzte Humorfarbe fortführt, sie gleichzeitig aber auch weiterentwickelt, vielleicht sogar leicht verjüngen soll. So sind wir auf Till Reiners gekommen, der schon häufiger in der 'Happy Hour' und bei unserem '3satFestival' aufgetreten ist. Er weiß sehr genau, wie dieses Format funktioniert und ist zudem in der ZDF-Familie ein bekanntes Gesicht, etwa durch die 'heute-show' oder die 'Die Anstalt'." Im Zuge des Neustarts plant 3sat sogar einen Ausbau der "Happy Hour": Geplant sind künftig mehr Folgen als bislang.

"Böses Blut" gibt es mit Sebastian Pufpaff, der noch im vorigen Jahr für seine 3sat-Show "Noch nicht Schicht" den Grimme-Preis erhielt, wegen dessen Wechsel zu ProSieben nicht, versichert Natalie Müller-Elmau gegenüber DWDL.de: "Dass irgendwann der Schritt kommen würde und er seine Rolle verändert und deswegen auch seinen Anzug bei 3sat an den Nagel hängt, ist zwar traurig für uns, war aber erwartbar, und für alles, was er künftig macht, wünsche ich ihm von Herzen viel Erfolg."