am 02.02.2022 - 16:13 Uhr

© Film- und Medienstiftung NRW

Mit "Gute Freunde - Die wahre Geschichte des FC Bayern München" hat die Film- und Medienstiftung darüber hinaus eine weitere RTL-Serie gefördert, hier fließen 800.000 Euro. In sechs Folgen beschäftigt sich die von UFA Fiction produzierte Serie mit dem deutschen Fußball-Rekordmeister (DWDL.de berichtete). Ebenfalls mit 800.000 Euro bedacht wurde die Serie "Phantom Jäger" von Weydemann Bros. Eine Million Euro gingen zudem an "Undisclosed MM Project" (Arbeitstitel) von TS Services.

Die Film- und Medienstiftung hat also etwas mehr als vier Millionen Euro für die vier Serien-Projekte bereitgestellt. Insgesamt wurden in der Förderrunde 7,9 Millionen Euro vergeben. Neben den Serien erhielten auch sieben Kinofilme eine Förderung von bis zu 750.000 Euro. Dann sind auch noch drei Dokumentarfilme mit Summen zwischen 75.000 und 100.000 Euro gefördert worden. Einige kleinere Summen gingen in die Drehbuch- und Verleih-Förderung.