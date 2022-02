Jonas Ems und Jonas Wuttke, die für Joyn zuletzt "Krass Klassenfahrt" umsetzten, haben ein neues Format für den Streamingdienst Joyn entwickelt. Von ihrer Firma moonvibe kommt mit "Camps for Future" eine Produktion eine Serie, die sich "humorvoll" mit dem Thema Klimaschutz und dem Interesse der jungen Generation an diesem auseinandersetzen soll. Die erste Staffel, die am 17. März 2022 anläuft, wird zwölf Episoden umfassen – jede Woche werden zwei davon zur Verfügung gestellt. Bei JoynPlus+ gibt es alle Episoden direkt auf einen Schlag.

Acht junge Erwachsene, die alle noch nicht genau wissen, was sie mit ihrer Zukunft anstellen sollen, wollen in "Camps for Future" den Klimawandel stoppen. Sie beziehen dazu ein Camp in Schleswig-Holstein und kämpfen in diesem um 5.000 Siegprämie, die sie dann für ein Umweltprojekt ihrer Wahl einsetzen können. Beweisen müssen sie sich in Debatten und anderen Aktivitäten, sie werden dabei mit Punkten bewertet. Mira Wichers spielt die strenge Camp-Leiterin, Frederik Funke ist als "humorvoller" Betreuer zu sehen und Theo Carow gibt einen skurrilen Sozialarbeiter. Erzählt wird eine Geschichte von Missverständnissen, Missgunst und auch Liebe. Das Camp besteht aus einem Waldabschnitt, Feuerstellen, Indianerzelten und Holz-Iglus – ein See ist nahe gelegen.

Vor der Kamera in den jugendlichen Rollen agiert unter anderem Jonas Ems selbst. Auch Tua El-Fawwal, Cassian-Bent Wegner, Serena Oexle oder diverse Influencerinnen und Influencer (etwa Loris Zimmerli oder Larissa Neumann) mischen mit. Neben "Krass Klassenfahrt", von dem es auch einen Film gibt, hat die Firma moonvibe auch "Villa der Liebe" umgesetzt. Die Serie kann als Parodie auf "Temptation Island" gesehen werden, die Episoden gibt es bei YouTube und RTL+.