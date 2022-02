am 03.02.2022 - 10:48 Uhr

Mit seinem Wechsel von der ARD zu Sat.1 hat Jörg Pilawa für die erste Branchen-Überraschung des Jahres gesorgt. Nun steht fest: Seinen Einstand wird der Moderator am 9. März mit der neuen Show "Quiz für Dich" feiern. Das Format, das aus der Fernseh-Werkstatt von John de Mol stammt, wird jeweils mittwochs um 20:15 Uhr zu sehen sein.

Das Konzept: Zwei Promi-Duos spielen im Studio für einen Menschen, der von seinem Geldgewinn noch nichts ahnt, diesen aber deshalb verdient hat, weil er beruflich oder privat Außergewöhnliches leistet. Während die Stars im Studio die Gewinnsumme gemeinsam in die Höhe treiben, sitzt die auserwählte Person entspannt bei einem Freund oder einer Freundin - ehe Jörg Pilawa auf dem Bildschirm erscheint und die frohe Botschaft vom Geldsegen unterbreitet.

"In Deutschland engagieren sich mehr als 16 Millionen Menschen ehrenamtlich. Dazu kommen viele, die durch einen Schicksalsschlag eine neue Lebenssituation meistern müssen oder sich aufopfernd um andere kümmern", so Jörg Pilawa über die Intention der Show. "Sie alle bekommen viel zu wenig Wertschätzung. In 'Quiz für Dich' spielen wir genau für diese Menschen." Um die Produktion der Show kümmert sich übrigens Pilawas Firma Herr P.

"Quiz für Dich" soll derweil nur der Auftakt für eine Reihe von Formaten sein, die Jörg Pilawa für den Privatsender präsentieren wird. "Ich war bei der ARD sehr gut, sehr liebevoll eingebettet mit viel Programm", erklärte Pilawa vor wenigen Wochen seine Beweggründe für den Senderwechsel, "aber ich hatte das Gefühl, ich muss selbst mal wieder anfangen zu ruckeln und mir selber wieder einen kleinen Tritt geben."