Der Kultursender Arte hat nun in der Nacht zum vergangenen Freitag "aufgrund eines bedauerlichen Versehens" die Originalfassung des Films gesendet. Der Fehler passierte offenbar auch deshalb, weil die Ausstrahlung dieser Fassung in Frankreich erlaubt ist. Nach Bemerken dieses Fehlers habe Arte den Streifen "unverzüglich" aus der Mediathek genommen. "Zombie 2" ist nun weder in Deutschland noch in Frankreich abrufbar. "Wir bedauern diesen Vorfall sehr und werden den Sachverhalt umfassend aufklären, so dass sich ein solcher Fehler nicht wiederholt", versprach der deutsch-französische Sender.

Die zusätzlichen Szenen der Originalversion fielen übrigens deutlich auf. Nicht nur, weil sie eine deutlich schlechtere Bild- und Tonqualität hatten, sondern auch weil diese Passagen gar nicht synchronisiert waren. Bei der linearen Arte-Ausstrahlung, vergangene Woche in der Nacht von Donnerstag auf Freitag ab 0:20 Uhr, schauten im Schnitt rund 110.000 Menschen insgesamt zu. Somit bescherte "Zombie 2" dem Kultursender recht ordentliche Quoten. 1,8 Prozent wurden im Gesamtmarkt erzielt, 1,7 Prozent waren es bei den Zuschauenden im Alter zwischen 14 und 49 Jahren. Der Film bekam einst übrigens recht negative Kritiken. Bei der Internetplattform imdb kommt er derzeit auf eine Wertung von 7,1 von zehn möglichen Punkten.