Schon vor mehr als einem halben Jahr gab es Gerüchte, dass das britische Telekommunikationsunternehmen BT die Sparte BT Sport verkaufen könnte. Hier hat man sämtliche Sportsender gebündelt und ein schlagkräftiges Angebot aufgebaut. BT Sport hält die Rechte an vielen sportlichen Veranstaltungen und Events, auch die Premier League ist in Teilen beim Sender zu sehen. BT bestätigte damals Gespräche mit verschiedenen, möglichen Partnern, die zu einem Ergebnis kommen könnten - oder eben auch nicht. Man sei offen, hieß es vom Unternehmen.

Nun wird es sehr konkret, denn BT hat am Donnerstag bestätigt, sich in exklusiven Gesprächen mit Discovery zu befinden. Zuletzt war auch DAZN als aussichtsreicher Kandidat für eine intensive Zusammenarbeit oder Übernahme genannt worden. Britische Medien berichteten, dass DAZN gewillt gewesen sein soll, 600 bis 800 Millionen Euro für BT Sport auf den Tisch zu legen. Doch jetzt kommt alles ganz anders.

Die Gespräche mit Discovery hätten das Ziel, ein neues "Sport- und Unterhaltungsangebot" für Kunden in Großbritannien zu schaffen, heißt es vom Unternehmen. Kommt nichts mehr dazwischen, gründen die Konzerne ein Joint Venture, an dem sie jeweils die Hälfte halten. In dem gemeinsamen Unternehmen sollen dann BT Sport und Eurosport UK zusammengeführt werden. Das Joint Venture würde also das anbieten, was BT Sport ohnehin aktuell schon im Portfolio hat. Darüber hinaus würden bestehende Kundinnen und Kunden auch Zugang zu den Inhalten von Discovery bekommen - inklusive der Discovery+-App.

Nach Angaben der BT Group sollen die Gespräche mit Discovery noch im ersten Quartal des laufenden Jahres abgeschlossen sein, damit das neue, gemeinsame Unternehmen später im Jahr starten kann. Natürlich müssen auch noch die zuständigen Behörden ihr grünes Licht zum Deal geben.

Marc Allera, CEO der Sparte BT Consumer, sagt: "Das geplante Joint Venture mit Discovery würde ein aufregendes, neues Sportübertragungsunternehmen für das Vereinigte Königreich schaffen und als perfektes Zuhause für unser BT-Sportgeschäft dienen. Mit einem gemeinsamen Streben nach Wachstum sowie der Kombination unserer erstklassigen Sportressourcen mit den Premium-Sport- und Unterhaltungsinhalten von Discovery werden unsere Kunden von noch mehr Inhalten an noch mehr Orten profitieren." Für DAZN ist die Entscheidung von BT in jedem Fall ein herber Rückschlag, wollte man durch eine mögliche Übernahme doch das Geschäft in Großbritannien stärken. Dort fokussiert man sich vor allem auf den Bereich Boxen, neben BT hat man ja auch Sky als Konkurrenten im Sport-Segment.