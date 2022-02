Netflix hat drei weitere Schauspieler bekanntgegeben, die an der Verfilmung des Romans "All The Light We Cannot See" mitwirken werden. Demnach sind neben der blinden Jung-Schauspielerin Nell Sutton auch die beiden Deutschen Louis Hofmann und Lars Eidinger mit dabei. Sie ergänzen den schon jetzt prominenten Cast: Bereits bekannt war, dass auch "Dr. House"-Star Hugh Laurie und Mark Ruffalo ("Avengers") vor der Kamera stehen werden.

Louis Hofmann dürften die Nutzerinnen und Nutzer von Netflix vielleicht schon kennen. Er spielte eine der Hauptrollen in "Dark", der ersten deutschen Serie des Streamingdienstes. Lars Eidinger war gerade erst in der RTL+-Serie "Faking Hitler" zu sehen, spielte eine wichtige Rolle in "Babylon Berlin" und wirkte darüber hinaus auch an vielen anderen Kinofilmen und TV-Projekten mit.

"All The Light We Cannot See" wird eine vierteilige Miniserie, die auf dem gleichnamigen Roman von Anthony Doerr basiert. 2015 ist das Buch mit einem Pulitzer Preis ausgezeichnet worden. Inhaltlich spielt die Serie in dem von Nazis besetzten Frankreich während des Zweiten Weltkriegs. Es geht um das blinde Mädchen Marie-Laure, das von Aria Mia Loberti verkörpert wird. Ihre Wege kreuzen sich mit denen des deutschen Soldaten Werner Pfennig, gespielt von Louis Hofmann. Lars Eidinger spielt Reinhold von Rumpel, einen brutalen Nazi-Offizier, der seine letzten Tage mit der Suche nach einem sagenumwobenen Diamten verbringt, der dem Besitzer unendliches Leben schenken soll.

Produziert wird die Miniserie von Netflix von Shawn Levy, der auch hinter "Stranger Things" steckt und zudem die Regie übernimmt. Als Drehbuchautor hinter der Roman-Adaption steht "Peaky Blinders"-Erfinder Steven Knight, zusammen mit Levy wird Knight auch als Executive Producer fungieren.