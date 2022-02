Zwei Staffeln von "Hotel Verschmitzt" zeigte RTL in seinem Programm, mit knapp 16 und gut 14 Prozent waren beide ein solider Quotenerfolg. Doch jener verschmitzte Hotelgast, Ralf Schmitz, ist nun exklusiv in Sat.1 zu sehen – und RTL offenbar jüngst auf der Suche nach einem anderen Impro-Format gewesen. Gemäß eines Berichts der "Bild am Sonntag" wurde man nun erneut in der eigenen Vergangenheit fündig. Die Zeitung berichtet von einem anstehenden Comeback der Show "Frei Schnauze". Ein Sendersprecher wollte dies gegenüber DWDL.de nicht kommentieren.

"Frei Schnauze" lief zwischen 2005 und 2008, also zu einer Zeit, als Sat.1 das Impro-Feld sehr erfolgreich mit Sendungen wie "Schillerstraße" oder "Genial Daneben" bespielte. Hinter den damaligen Folgen der Sendung stand, genau wie einst hinter den Sat.1-Erfolgsformaten, die Hurricane Fersehproduktion. Wer die Neuauflage umsetzt, ist unklar.

Als neuer Moderator sei nach "BamS"-Infos Max Giermann gewonnen worden, der vor eineinhalb Jahrzehnten schon regelmäßiger Gast in der Sendung war. Zuletzt machte Giermann vor allem durch sein Mitwirken am Amazon-Erfolg "LOL" von sich reden. Wie bei "Schillerstraße" oder "Hotel Verschmitzt" gibt es auch bei "Frei Schnauze" einen Spielleiter, der den Promis verschiedene Aufgaben stellt. In der Ursprungsversion war zunächst Mike Krüger der Spielleiter, er wurde dann von Dirk Bach abgelöst. Eine Aufgabe war damals beispielsweise, dass sich alle auf der Bühne nur in Frage-Form unterhalten dürfen, auch galt es unterschiedliche Lieder zu improvisieren. Als Vorbild für "Frei Schnauze" gilt das internationale Format "Whose Line is it anyway?".

Im Zuge des Retro-Booms im deutschen Fernsehen startete bei RTL zurückliegende Woche schon "7 Tage, 7 Köpfe", kürzlich wurde zudem gemeldet, dass die Kultshow "Der Preis ist heiß" in diesem Jahr mit drei Primetime-Folgen zurückkehren werde. Auch dazu hat sich RTL aber noch nicht offiziell geäußert. Einen ähnlichen Weg ging Sat.1 vergangenes Jahr mit "Geh' auf's Ganze", das ebenfalls an drei Freitagen in Folge an die 90er erinnerte.