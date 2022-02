am 07.02.2022 - 11:45 Uhr

Untertitelt sind auch "Berlin - Tag & Nacht", "Köln 50667" sowie "Love Island", das immer am späteren Abend zu sehen ist. In diesem Jahr neu hinzu kommen soll darüber hinaus das sonntags gezeigte Magazin "Mein neuer Alter". "Armes Deutschland" soll zudem ab dieser Woche mit audiovisueller Beschreibung für Zuschauerinnen und Zuschauer mit Sehbeeinträchtigung angeboten werden. In diesem Bereich sollen weitere Eigenproduktionen und auch Spielfilme folgen, heißt es.

"Barrierefreie Inhalte haben für uns als Programmanbieter einen hohen Stellenwert. Ich freue mich, dass wir hier Jahr für Jahr mehr Content anbieten und so einen Beitrag zum wichtigen Thema Inklusion leisten. Dabei nehmen wir zukünftig auch die digitalen Verbreitungskanäle in den Blick", sagt der beim Sender für das Programm zuständige Tom Zwiessler. Für die Erstellung von Untertiteln und Audiodeskription arbeitet RTLzwei mit den Firmen No Limits Media und Greta & Starks zusammen.