© ifs Köln

Bei beidem will die ifs Internationale Filmschule Köln mit ihrem neu aufgelegten "European Showrunner Programme" nun Abhilfe schaffen. Es beruht auf zwei Säulen: Das "European Showrunner Training", für das man sich bis zum 5. April bewerben kann, ist ein sechsmonatiges berufsbegleitendes Weiterbildungs- und Mentoring-Programm, das sich an erfahrene Serienautorinnen und -autoren richtet. Es soll Qualifikationen in Bereichen wie Creative Leadership und Creative Producing und damit das Rüstzeug für die künftige Arbeit als Showrunner vermitteln.

Mit einer Veranstaltungsreihe unter dem Titel "European Showrunner Think Tank", die online oder im Rahmen verschiedener internationaler Branchen-Events durchgeführt werden soll, will man die aktuelle Situation für Showrunner in Europa beleuchten. Im Austausch mit Vertreterinnen und Vertretern von Sendern, Streamern und Produktionsfirmen soll hier diskutiert und definiert werden, wie die Showrunner-Position in Europa sinnvoll und nachhaltig implementiert werden kann.

Nadja Radojevic, Geschäftsführerin der ifs: "In Europa ist die Showrunner-Rolle aktuell nicht klar definiert, während die Nachfrage nach Showrunner-Persönlichkeiten stetig wächst. Hier setzen wir mit dem innovativen European Showrunner Programme an und machen ein Qualifizierungsangebot, das den Bedürfnissen des wachsenden und sich stark wandelnden europäischen Serienmarktes nach Fachkräften Rechnung trägt. Ich danke den Förderern und Branchenpartnern für die großartige Unterstützung."

Finanzielle Förderung für das Programm gibt's vom Creative Europe - Media Programm der Europäischen Union sowie der Film- und Medienstiftung NRW. Dazu sind Netflix und das Festival Series Mania als Partner aus der Branche an Bord. Head of Programme ist der dänische Serienautor Jeppe Gjervig Gram, der u.a. als Autor an "Borgen" mitgearbeitet hat und Showrunner von "Follow the Money" war.