Stabwechsel im Washingtoner Studio von RTL und ntv: Der langjährige US-Korrespondent Peter Kleim verabschiedet sich in diesem Frühjahr in den Ruhestand. Er hatte die Studioleitung 2011 übernommen und war insgesamt über 30 Jahre für RTL Deutschland tätig. So war er für RTL schon Studioleiter in München, DDR-Korrespondent und Bürochef in Berlin und New York. 1999 übernahm er die Leitung des RTL-Hauptstadtstudios, ehe er 2011 wieder in dei USA wechselte.

Kleims Nachfolge tritt zum 1. Mai 2022 Christopher Wittich an. Wittich gehört seit 2014 zum Moderationsteam von ntv, seit 2017 berichtet er regelmäßig aus Berlin und war im Zuge des Brexits auch in Brüssel im Einsatz. Zuletzt präsentierte er mehrfach Wahl-Sondersendungen, gehört seit Mitte letzten Jahres zum Moderationsteam von "RTL aktuell" und führte gemeinsam mit Nina Lammers Anfang des Jahres auch durch zwei Corona-Talks bei ntv.

Gerhard Kohlenbach, Chefredakteur Nachrichten bei RTL News: "Ob Wahlkämpfe, politische Krisen oder der Sturm auf das Kapitol - Peter Kleim hat als US-Korrespondent mehrere Präsidenten kommen und gehen sehen und war bei allen entscheidenden Ereignissen der vergangenen elf Jahre hautnah dabei. Wir danken Peter herzlich für seinen unermüdlichen Einsatz und die kompetente Einordnung der jeweiligen Lage vor Ort. Es freut uns sehr, dass er das Team in Washington weiterhin mit seiner Expertise unterstützen wird. Mit Christopher Wittich übernimmt ein extrem versierter Journalist die Nachfolge in Washington, der bereits bei den dramatischen US-Wahlen 2020 für uns aus den USA berichtet hat. Wir wünschen ihm für seine neue Aufgabe alles Gute."