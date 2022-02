Seit eineinhalb Jahrzehnten gehört die Marke "Goodbye Deutschland", die Auswanderer in ihrem neuen Leben begleitet, ganz fest zum Programm des Senders Vox. Für März nun hat der TV-Kanal einen Ableger angekündigt, in dem die dem Vox-Versprechen gemäß "außergewöhnlichsten" Geschichten von Auswanderinnen und Auswanderer erzählt werden sollen. Zu sehen gibt es "Goodbye Deutschland – Die größten Abenteuer der Welt" ab dem 11. März immer freitags zur besten Sendezeit. Geplant sind fünf Episoden.

In dieser Woche setzt Vox freitags letztmals auf die Produktion "Wo die Liebe hinfällt – Jedes Paar ist anders", die mit 5,8 Prozent Marktanteil im Schnitt eine sehr solide Performance abliefert. Ab kommender Woche stößt dann eine Mehrlings-Doku zum Line-Up hinzu. In drei Episoden geht es darin um Großfamilien, ehe ab dem zweiten März-Freitag schließlich die Auswanderer das Zepter übernehmen.

So wird unter anderem Familie Künnemann aus Niedersachsen begleitet, die auf Teneriffa einen Motocross-Park für E-Bikes eröffnen will. Eine Aussteiger-Geschichte verspricht Vox rund um den Frankfurter "Starkoch" Christopher Crell. Dieser möchte sein stressiges Leben in Deutschland hinter sich lassen - und wandert ins portugiesische Hinterland aus. Nach Schweden zieht es eine andere Familie, die von Polarlichter-Touren träumt. Für den Ableger wurde obendrein auch in Südafrika und der Türkei gedreht.

Zudem wird Vox Anfang März eine bei RTL+ schon verfügbare Serien-Eigenproduktion ins Programm nehmen. "Gefährliche Nähe" übernimmt ab dem 9. März die Mittwochs-Primetime. Die sechs Episoden sollen dann binnen drei Wochen, also jeweils im Doppelpack, ab 20:15 Uhr laufen. In den Hauptrollen spielen Barnaby Metschurat ("Solino", "Anatomie 2") als Familienvater Hugo Marquardt, Klaus Steinbacher ("Das Boot", "Oktoberfest 1900") als Ex-Gefängnisinsasse Marius Milner sowie Maike Jüttendonk ("Pastewka", "KBV - Keine besonderen Vorkommnisse"), Naila Schuberth, Emilia Weisse, Maya Lauterbach ("Tannbach") sowie Julia E. Lenska ("Morden im Norden").

Was passiert? Seit Hugo vor zwei Jahren seine Frau verloren hat, setzt er alles daran, seinen beiden Töchtern Emma und Laura ein sicheres und möglichst sorgenfreies Leben zu ermöglichen. Nach der schwierigen Zeit, die die Familie zusammengeschweißt hat, scheint endlich Normalität eingekehrt zu sein: Laura hat ihren ersten Freund und auch die neunjährige Emma hat ihre Fröhlichkeit wiedergewonnen - nicht zuletzt dank ihrer besten Freundin Chrissie, mit der sie durch dick und dünn geht und die fast wie eine dritte Tochter für Hugo geworden ist. Hinter der Serie steht Sony Pictures, Astrid Quentell ist die Produzentin. Robert Dannenberg und Stefan Scheich sind die Autoren, Nico Zingelmann nahm während der Dreharbeiten auf dem Regiestuhl Platz.