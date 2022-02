Am heutigen Mittwoch kehrt das ProSieben-Magazin "Zervakis & Opdenhövel. Live." nach einer knapp zweimonatigen Winterpause zurück auf die Bildschirme. Matthias Opdenhövel wird dann aber nicht dabei sein, wie der Sender am späten Mittwochnachmittag angekündigt hat. Grund dafür ist ein positiver Coronatest des Moderators. Den hatte Opdenhövel am Mittwoch via Instagram öffentlich gemacht.

"Den Restart von #zol hab ich mir definitiv anders vorgestellt", erklärte Opdenhövel auf seinem Instagram-Account. Er hoffe auf eine baldige Rückkehr, so der Moderator weiter. In dieser Woche wird Linda Zervakis daher also alleine im Studio stehen und durch die Live-Sendung führen. ProSieben hat aber dennoch Unterstützung für die Moderatorin angekündigt. So soll Viviane Geppert bei den Schalten zur angekündigten Live-Ausmist-Aktion helfen.

Die Aktion, bei der das komplette Haus einer sechsköpfigen Familie ausgeräumt wird, um die Gegenstände dann von einem Ordnungscoach analysieren zu lassen, wird vermutlich zeigen, in welche Richtung das ProSieben-Magazin in den kommenden Wochen und Monaten steuert. "Wir planen mehr Live-Aktionen im Studio und auch außerhalb", sagte ProSieben-Sprecher Christoph Körfer kurz vor dem Start der neuen Staffel gegenüber DWDL.de. Darüber hinaus geht es bei "Zervakis & Opdenhövel. Live." am Mittwoch auch um die Modeindustrie im Wandel, Stichwort Diversity, und Trends aus Südkorea. Gesprochen hat man für das letzte Thema unter anderem mit dem Moderator der dortigen "Masked Singer"-Version sowie der "Squid Games"-Darstellerin Joo-Ryoung Kim.

Im Anschluss an "TV Total" hatte "Zervakis & Opdenhövel. Live." zuletzt bessere Quoten eingefahren als am Montagabend um 20:15 Uhr. Wirklich zufriedenstellend lief es aber noch nicht. ProSieben hat aber auch vor dem Start der neuen Staffel einen langen Atem angekündigt. "Das Etablieren eines neuen Journals ist kein Sprint, sondern ein Marathon. Darauf ist ProSieben vorbereitet", so Sendersprecher Körfer.