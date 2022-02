am 10.02.2022 - 07:44 Uhr

Hulu wird die neue und insgesamt dritte Heimat der amerikanischen Animationsserie "Futurama", die unter anderem von "The Simpsons"-Erfinder Matt Groening erschaffen wurde. Noch im Februar wird die Produktion anlaufen, wie The Hollywood Reporter erfahren hat. Insgesamt soll die neue Staffel 20 Episoden umfassen, die allerdings erst 2023 veröffentlicht werden sollen.

Billy West (Fry) und Katey Sagal (Leela) sowie Tress MacNeille, Maurice LaMarche, Lauren Tom, Phil LaMarr und David Herman haben allesamt Verträge unterschrieben und werden wie zuletzt den Figuren Leben einhauchen. Ein kleines Fragezeichen steht noch hinter dem Engagement von John DiMaggio – er sprach den wichtigen Charakter Bender, einen oft alles besser wissenden Roboter. Nach Angaben des US-Magazins laufen hier die Verhandlungen, ein Vertrag sei jedoch noch nicht ganz unter Dach und Fach.

"Futurama" startete Ende der 90er bei Fox – und wurde wegen der Beteiligung von Matt Groening mit Spannung erwartet. Doch die in der Zukunft angesiedelte Serie hatte einige Probleme, so wurden für die erste Staffel hergestellte Episoden in die zweite Staffel verfrachtet. Das und anderes führte unter anderem dazu, dass Groening Jahre nach dem Start sagte, Fox hätte das Projekt nicht ausreichend unterstützt. Nach fünf Jahren jedenfalls zog Fox den Stecker. Darauf hin entstanden vier Filme, die auf DVD veröffentlicht und später als Serienversion von Comedy Central gezeigt wurden. Weil sich ein Erfolg einstellte, orderte Comedy Central neue Staffeln. Nach drei weiteren Runden und insgesamt 140 Episoden ging 2013 erneut das Licht aus.

"Es ist eine wahre Ehre, die triumphale Rückkehr von 'Futurama' ein letztes Mal anzukündigen, bevor wir wieder abrupt abgesetzt werden", erklärte Groening nun. Ebenfalls mit dabei bei der Neuauflage ist David X. Cohen, mit dem er die Serie einst zusammen entwickelte. Cohen sagte, er freue sich, eine weitere Chance zu haben, über die Zukunft nachzudenken.



Hulu hält in Amerika auch Formate wie "Family Guy", "Rick and Morty", "Bob's Burgers", "South Park" oder "Animaniacs" bereit. Einige dieser animierten Serien sollen nach Unternehmensangaben zu den populärsten Inhalten der Plattform zählen.