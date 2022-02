Der Bayerische Rundfunk wird sein neues Unterhaltungsformat, das unter anderem in Österreich schon beim ORF laufende, "Fakt oder Fake" Anfang Frühjahr starten. Als konkreten Starttermin hat das Dritte Programm nun den Freitag, 25. März 2022 genannt. Im linearen Programm läuft die Produktion jeweils um 22:05 Uhr. Die erste Staffel umfasst sechs Episoden, die allesamt ab dem 25. März schon in der Mediathek zur Verfügung stehen werden.

In der Unterhaltungsshow wird ein wechselndes, prominent besetztes Rateteam von Moderator Sebastian Meinberg, bekannt vom jungen BR-Programm Puls, mit Memes, Videos und Schlagzeilen konfrontiert und soll mit viel Humor herausfinden, was Tatsachen sind und was Täuschungen. "Ich freue mich sehr, dass wir mit 'Fakt oder Fake' ein zeitgemäßes, neues Unterhaltungsformat in der BR Mediathek und im BR Fernsehen starten können. Das Publikum wird auf überaus unterhaltsame Weise von verblüffenden Wahrheiten und Täuschungen überrascht, die in der immer unübersichtlicher werdenden Medienwelt kursieren, aber auch darüber aufgeklärt, ob vermeintliche, seit Generationen überlieferte Alltagswahrheiten stimmen oder nicht", erklärt Annette Siebenbürger-Holtz, die Leiterin des Programmbereichs Unterhaltung und Heimat beim BR.

Alexander Herrmann, Elena Uhlig und Michael Altinger sind die Gäste der ersten Ausgabe. Claudia Korek, Harry G., Willy Astor, Lisa Bitter, Tom Meiler oder Martin Frank und Weitere machen in den nachfolgenden Episoden mit. Produziert wird "Fakt oder Fakt", ebenso wie die ORF-Version, von Sandrats Media in Wien. "Mit 'Fakt oder Fake' wollen wir unterhalten, lernen darf man nebenbei aber auch noch was. Es geht in der Show vor allem um Skurriles aus dem Netz oder vermeintliche Volksweisheiten, die sich hartnäckig halten. Diesen Dingen gehen wir auf den Grund – und zwar so, dass es Spaß macht", verspricht Moderator Meinberg.