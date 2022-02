© ZDF/Sascha Baumann Christel Haas (links) und Susanne Gelhard

Vor ihrer Zeit in Paris arbeitete Haas in unterschiedlichen Funktionen in der "heute"-Redaktion, unter anderem als Reporterin und Schlussredakteurin der 19-Uhr-"heute"-Sendung. ZDF-Chefredakteur Peter Frey sagt: "Christel Haas bringt eine langjährige Erfahrung als Redakteurin, Reporterin und Autorin mit in die neue Aufgabe. Sie wird die engagierte Arbeit kompetent fortsetzen können, die Susanne Gelhard in den zurückliegenden fünf Jahren mit ihrem Landesstudio-Team geleistet hat."

Susanne Gelhard leitet seit 2017 das Landesstudio Rheinland-Pfalz. Seit 1983 für das ZDF tätig, hatte sie zuvor die Auslandsstudios in London, Warschau und Wien sowie das Landesstudio Berlin geleitet. Vor ihrem Wechsel ins Landesstudio Rheinland-Pfalz war sie zwei Jahre lang Redakteurin für das Dokumentationsformat "ZDFzeit". Mit ihrem Gang in den Ruhestand endet nun also eine fast 40-jährige Anstellung beim Sender. ZDF-Chefredakteur Peter Frey: "Mit der Flut im Ahrtal und der Entwicklung des Biontech-Impfstoffs am Standort Mainz stand Rheinland-Pfalz im Mittelpunkt des Nachrichtengeschehens. Im Jahr 2021 konnte Susanne Gelhard dabei ihre ganze Korrespondentenerfahrung noch einmal ausspielen."