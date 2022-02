© RTLzwei

Auch im Nachmittagsprogramm waren die Sozialdoku-Formate zuletzt ein stabilisierender Faktor. Hier wartet man ab dem 25. Februar nun mit 40 neuen Folgen von "Hartz Rot Gold" auf. In dem Format werden Menschen aus Bremerhaven und Gelsenkirchen in ihrem Alltag mit Hartz IV mit der Kamera begleitet. Die zweistündigen Folgen sind montags bis freitags zwischen 16 und 18 Uhr zu sehen. In der Vergangenheit lief "Hartz Rot Gold" noch in der Primetime.