Während bei Vox am Freitagabend die Reihe "Wo die Liebe hinfällt - Jedes Paar ist anders" mit gewohnt mäßigen sechs Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen zu Ende ging, macht der Blick auf den Vorabend aus Quotensicht Sender-Chef Sascha Schwingel derzeit wohl so richtig Spaß: "First Dates - Ein Tisch für 2" erzielte in dieser Woche im Schnitt 8,3 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen hat damit die beste Woche seit Mai vergangenen Jahres hinter sich. Beim "Perfekten Dinner" stand nun schon die vierte Woche in Folge eine 8 vor dem Komma des Wochen-Schnitts, diesmal waren es 8,5 Prozent. Einen Monats-Schnitt von über 8 Prozent sah man bei dem Format zuletzt im November 2013.

Nebenan bei RTL zeigt die Trendkurve am Vorabend derzeit hingegen in die falsche Richtung. "Alles was zählt" etwa kam dort im Wochenschnitt nicht über mäßige 10,7 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen hinaus, "Gute Zeiten, Schlechte Zeiten" kam auf 13,4 Prozent. RTL ist damit am Vorabend zwar weiterhin klarer Marktführer, doch im Falle von "GZSZ" gab es 2021 beispielsweise nur eine Woche, in der der Marktanteil niedriger lag. Rund zweieinhalb Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer sahen "GZSZ" in den letzten fünf Tagen im Schnitt im linearen TV, vor einem Jahr waren es noch gut 400.000 mehr gewesen.

Sorgen bereiten die Soaps schon seit längerem auch bei RTLzwei. Dort lief es für "Berlin - Tag & Nacht" sogar wieder etwas besser als zuletzt, mit im Schnitt 4,5 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen in dieser Woche ist die Serie aber weit von einstigen Bestwerten entfernt, "Köln 50667" kam im Schnitt nur auf 4,0 Prozent. Lange Jahre waren es diese beiden Formate, die mit ihren starken Quoten das Rückgrat des Senders bildeten - derzeit können sie den Senderschnitt aber nicht mehr nach oben ziehen.

Ein Dauer-Sorgenkind bleibt der Vorabend auch für Sat.1. Auch "Let the music play" konnte daran nichts ändern, mit im Schnitt nur 4,0 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen hat das Format gerade sogar seine bislang schwächste Woche hinter sich. Nur 650.000 Zuschauerinnen und Zuschauer sahen hier im Schnitt zu. Da kann man sich bei ProSieben richtig glücklich schätzen, dass dort der Dauerbrenner "Galileo" weiterhin verlässlich läuft. In dieser Woche reichte es im Schnitt für 10,0 Prozent, knapp eine Million Zuschauerinnen und Zuschauer wurden jeden Abend im Schnitt erreicht.