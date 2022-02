am 14.02.2022 - 11:40 Uhr

RTLzwei hat die Nachfolge für Shona Fraser geklärt, die bislang stellvertretende Programmbereichsleiterin sowie Entertainment- und Development-Chefin des Senders war und Ende vergangenen Jahres ihren Abschied für dieses Jahr angekündigt hat. RTLzwei sortiert die Verantwortlichkeiten neu: Thomas Fischer, der im Juli 2021 zu RTLzwei kam und seither für die beiden Soaps "Berlin - Tag & Nacht" und "Köln 50667" zuständig war, wird zusätzlich Unterhaltungschef und fungiert ab dem 1. Mai somit als Abteilungsleiter Entertainment & Soaps.

Vor seinem Wechsel zu RTLzwei war Fischer für Warner Bros. in Köln als Executive Producer und Head of Factual Entertainment tätig, wo er Formate wie "Adam sucht Eva", "First Dates", "Das perfekte Dinner" oder "Bares für Rares" verantwortete. Vorherige Stationen waren unter anderem Granada, Eyeworks und Constantin Entertainment. Programmdirektor Tom Zwiessler: "Ich freue mich sehr, dass wir Thomas Fischer als neuen Unterhaltungschef für RTLzwei gewinnen konnten. Thomas ist ein ausgewiesener TV-Produktions-Profi mit langjähriger Erfahrung und einem beeindruckenden Track-Record, sowohl bei großen Entertainment-Produktionen als auch bei langlaufenden Factual-Entertainment-Formaten, wie dem mehrfach ausgezeichneten 'Bares für Rares'."

Die Leitung der Entwicklungs-Abteilung übernimmt ebenfalls zum 1. Mai Sebastian Lühn. Er ist schon seit 2006 für RTLzwei tätig und begann seine Laufbahn dort als Volontär. Seither hat er für den Sender als Redakteur, Producer und Executive Producer zahlreiche fiktionale und non-fiktionale Formate betreut und entwickelt, im September 2018 wurde er bereits stellvertretender Entwicklungs-Chef. Tom Zwiessler: "Ich habe Sebastian Lühn in acht Jahren als hervorragenden Executive Producer und stellvertretenden Leiter Development kennengelernt. Er ist in der TV-Branche in Deutschland und international exzellent vernetzt und ein geschätzter Ansprechpartner für unsere Produktionspartner. Ich freue mich sehr, dass Sebastian nun die Leitung der Abteilung Development übernimmt und das Team weiter ausbauen wird."