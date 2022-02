Schon abgedreht, aber erst jetzt kommuniziert wurde eine neue deutsche Serie, die Constantin Television bis Ende Januar im Auftrag von ZDFneo produziert hat. Um ungewöhnliche Zeitabläufe es geht auch in dem Projekt, das auf den Titel "Another Monday" gehört. Darin stecken drei Figuren in einer 24-Stunden-Zeitschleife fest, aber eben nur sie.

Ehefrau und Mutter Freya ist in einer solchen Zeitschleife gefangen – und das ausgerechnet an dem Tag, an dem ihr Ehemann sie verlassen will. Auch Polizist Moritz Becker und die schwangere Krankenschwester Sonja Notling erleben in der sechsteiligen Serie genau dieses Phänomen. Für alle heißt es: Die Zeitschleife verstehen und irgendwie für sich nutzen. Durch die Zeitabnormität enthüllen sich tiefe Konflikte, große Chancen aber auch menschliche Abgründe, heißt es seitens des Senders ZDFneo.

Zum Cast der kommenden Serie gehören unter anderem Susanne Bormann, Ben Münchow und Alina Stiegler zählen auch Ulrich Brandhoff, Emilie Neumeister, Adrian Julius Tillmann, Vedat Erincin, Riccardo Campione, Carla Njine und Aybi Era. Regie der jeweils 45 Minuten langen Episoden führten Esther Bialas und Nathan Nill. Die Bücher geschrieben haben Oliwia Strazewski und Maximilian Baumgartner. Produzent ist Karsten Rühle zusammen mit Co-Produzent Fritz Wildfeuer. Oliver Berben fungiert als Executive Producer. Ein Sendetermin für das neue neoriginal steht unterdessen noch nicht fest. Die Produktion fand in Hamburg statt.