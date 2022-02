Das Coronavirus sorgt weiterhin für personelle Ausfälle – auch in der TV-Branche. Vergangene Woche verpasste etwa Moderator Matthias Opdenhövel das Comeback seines ProSieben-Journals "Zervakis & Opdenhövel" weil der positiv getestet wurde. Die erste Ausgabe nach der Winterpause präsentierte Linda Zervakis mit Unterstützung von Viviane Geppert. Inzwischen habe Opdenhövel die Isolation wieder verlassen, er habe sich "freigetestet", wie ProSieben am Dienstagvormittag mitteilte. Entsprechend wird er die am Mittwoch ab 21:25 Uhr anstehende nächste Ausgabe des Journals präsentieren.

Geplante Themen sind unter anderem: Datendiebstahl im Netz und Tricks vom aus dem "Frühstücksfernsehen" bekannten "Spar-Detektiv" Daniel Engelbarts. Zudem hat "ZOL" Singles, eine Familie und ein älteres Ehepaar aus verschiedenen Regionen Deutschlands begleitet und will zeigen, wo sie die Teuerung im Alltag am meisten spüren.

Während Matthias Opdenhövel seine Corona-Infektion also überstanden hat, hat sich ein "ran"-Kollege von ihm in Isolation begeben. Wolff-Christoph Fuss, der neben "ran" auch für Sky im Einsatz ist, wurde am Montag positiv auf das Virus getestet.

Entsprechend fehlte er bei der Sky-Live-Sendung "Glanzparade" am Montag im Studio, ließ sich aber per Video dazu schalten. Wie er berichtete, sei zum derzeitigen Zeitpunkt sein Einsatz beim Bundesliga-Topspiel am kommenden Wochenende fraglich. Der Sender würde bereits an einem Plan B arbeiten – und Fuss an seiner raschen Genesung. Das kommende Topspiel steigt am Samstag ab 18:30 Uhr in Köln, Gegner des 1. FC ist dann die Eintracht aus Frankfurt. Sky hat Fuss vor dieser Saison zum alleinigen Kommentator der Topspiele gemacht. In den Spielzeiten zuvor wechselte er sich an diese Stelle mit anderen Kollegen ab.