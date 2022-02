Gemeinsam mit Meteorologe Karsten Schwanke hat sich der SWR nochmals mit den internen Vorgängen am 14. Juli des vergangenen Jahres befasst, also jenem Tag, an dem es eigentlich galt, die Bevölkerung vor den nahenden Wasserfluten zu warnen. Vor einem Untersuchungsausschuss des rheinland-pfälzischen Landtags vor einigen Tagen gesagt, er hätte "SWR Aktuell" an jenem Tag für 19:36 Uhr eine "Sondersendung" angeboten, die abgelehnt wurde. Nun teilte der SWR mit, dass sich das "übereinstimmende Bild" ergeben habe, dass man über ein "kurzes Livegespräch" von etwa einer Minute Länge redete, zusätzlich zur Wetterberichterstattung um 19:57 Uhr. "Eine längere Sondersendung war nie im Gespräch."