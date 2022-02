am 16.02.2022 - 14:34 Uhr

Eigentlich hätte Anfang des Jahres im Ersten wieder die "Schlagerchampions"-Show mit Florian Silbereisen auf dem Programm stehen sollen - doch mit Blick auf die sich anbahnende Omikron-Welle zog Das Erste kurz vor Weihnachten noch die Notbremse und sagte das Event ab. Stattdessen präsentierte Silbereisen nur einen Zusammenschnitt der "größten Schlager-Überraschungen aller Zeiten". Inzwischen hat die Lockerungs-Debatte zwar volle Fahrt aufgenommen, doch die nächste Silbereisen-Show im Ersten wird trotzdem noch lange auf sich warten lassen.

Wie wunschliste.de berichtet, ist die nächste Sendung erst für den Juli geplant - dann soll es sogar gleich zwei Ausgaben geben, eine zu Beginn und eine zu Ende des Monats. Gegenüber wunschliste.de begründete ein Sendersprecher das mit der "besseren Planbarkeit aufgrund der aktuellen Lage". Weitere Ausgaben sollen dann im Oktober und November folgen. Dass man nicht schon früher wieder auf Sendung geht, dürfte zum Einen an Corona liegen, zum Anderen ist Florian Silbereisen im Frühjahr terminlich aber auch weniger flexibel, weil samstags dann auch "DSDS" - in der Endphase ebenfalls mit Liveshows - auf dem Programm steht.

Auch in den vergangenen beiden Jahren hatte Das Erste schon Silbereisen-Shows ins Sommer-Programm verschoben - was sich deutlich in den Quoten niedergeschlagen hat. Bei wärmeren Temperaturen und während der Urlaubszeit sitzen naturgemäß weniger Menschen vor dem Fernseher. Die beiden Ausgaben Mitte August und Anfang September erreichten im vergangenen Jahr beispielsweise weniger als vier Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer, erheblich weniger als sonst gewohnt.

Das ZDF zieht die im Herbst neu in Stellung gebrachte "Giovanni Zarrella Show" hingegen von Corona recht unbeeindruckt durch. In der vergangenen Woche brachte man bereits eine Live-Show vor Maske tragendem Publikum über die Bühne, für April ist die nächste Folge geplant.