Der Begriff "Champion" steht bei RTL offenbar hoch im Kurs. Nachdem man gewillt ist, RTL+ zum "nationalen Streaming-Champion" auszubauen, soll jetzt auch noch ein "internationaler Werbevermarktungs-Champion" folgen. Wie am Donnerstag bekannt wurde, wird die RTL Group ihre hundertprozentigen Tochterunternehmen RTL AdConnect, G+J iMS und das Vermarktungsgeschäft von Smartclip zusammenzuführen. "Unsere neue Monetarisierungsplattform wird allen Sendern und Verlegern offen stehen, die eine innovative, kundenfreundliche Alternative zu den globalen Tech-Plattformen suchen", erklärte Thomas Rabe, CEO der RTL Group.

Die neue Einheit soll internationalen Werbekunden einen vereinfachten Zugang zu einem Portfolio diverser Medienmarken in den Bereichen TV, Digital Video, Radio/Audio, Online, Mobile und Print bieten, heißt es. Dieses wird TV-Sender, Streaming-Dienste, Radiosender und digitalen Publishingmarken der RTL Group umfassen, ergänzt durch das Werbeinventar von Partnern wie ITV in Großbritannien, RAI in Italien, NBC Universal in den USA und DPG Media in Belgien.

Coruble wird CEO der Einheit

Stéphane Coruble, derzeit CEO von RTL AdConnect, wird als CEO die neue internationale Vermarktungseinheit der RTL Group leiten. In dieser Funktion wird er an Matthias Dang berichten, der zusätzlich zu seiner Rolle als Co-CEO von RTL Deutschland Vorsitzender des Verwaltungsrats der neuen Einheit wird. Oliver Vesper, derzeit Co-CEO von Smartclip, wird Chief Digital Officer (CDO) und Deputy CEO der neuen Einheit. Daniel Bischoff wiederum wird zusätzlich zu seiner derzeitigen Rolle als Chief Marketing & Operations Officer von RTL AdConnect das Transformation Office der neuen Einheit leiten.

Nicht mehr an Bord wird dagegen André Freiheit sein, der derzeit noch als Executive Director von G+J iMS fungiert. Er verlasse das Unternehmen "im gegenseitigen Einvernehmen", soll bis Ende Juni aber noch beraten und unterstützen.

Thomas Rabe: "Im wachsenden Wettbewerb mit den globalen Tech-Plattformen werden neue Allianzen und Partnerschaften zwischen europäischen Medienunternehmen immer wichtiger. Mit unserer neuen internationalen Vermarktungseinheit schaffen wir eine führende Monetarisierungsplattform, die Größe, Transparenz und einfachen Zugang zu modernster Werbetechnologie vereint. RTL AdConnect, G+J iMS und das Vermarktungsgeschäft von Smartclip haben starke Marktpositionen und ergänzen sich perfekt in Bezug auf Kompetenzen, Kunden, Dienstleistungen und geografische Präsenz."