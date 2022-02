"Wer tanzt mit wem?" - Diese Frage wird RTL am heutigen Abend wieder in der Kennenlern-Show zum Auftakt der neuen Staffel vo "Let's Dance" beantworten. Nicht dabei sein wird allerdings diesmal der einzige, der schon seit Beginn der ersten Staffel immer mit von der Partie war: Joachim Llambi. Er wurde positiv auf das Corona-Virus getestet und befindet sich daher in Quarantäne.

Am Jury-Pult wird stattdessen Rúrik Gíslason Platz nehmen - der war eigentlich Fußball-Spieler, hat im vergangenen Jahr die Staffel aber gemeinsam mit Renata Lusin gewonnen und ist somit amtierender "Dancing Star". Also solcher wäre er mit einem Tanz ohnehin in der Eröffnungsshow aufgetreten und wurde nun also kurzfristig auf den Juroren-Sessel befördert.

In diesem Jahr versuchen Mike Singer, Riccardo Basile, Bastian Bielendorfer, Caroline Bosbach, Hardy Krüger Jr., Sarah Mangione, Mathias Mester, Michelle, Cheyenne Ochsenknecht, Amira Pocher, Janin Ullmann, Timur Ülker, Lilly zu Sayn-Wittgenstein-Berleburg und René Casselly in Gíslasons Fußstapfen zu treten. Als Profis sind Patricija Ionel, Renata Lusin, Christina Luft, Kathrin Menzinger, Malika Dzumaev, Vadim Garbuzov, Valentin Lusin, Andrzej Cibis, Christian Polanc, Evgeny Vinokurov, Massimo Sinató, Ekaterina Leonova, Isabel Edvardsson und Zsolt Sándor Cseke dabei. Moderieren wird auch in diesem Jahr Daniel Hartwich gemeinsam mit Victoria Swarovski, der Jury gehören wie gewohnt neben Joachim Llambi noch Motsi Mabuse und Jorge González an.