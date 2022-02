am 18.02.2022 - 10:52 Uhr

Mirjam Meinhardt wird neue Hauptmoderatorin des "ZDF-Mittagsmagazins". Ihren ersten Einsatz hat sie am 14. März, wie das ZDF jetzt mitteilte. Meinhardt folgt auf Jana Pareigis, die seit dem vergangenen Sommer als Nachfolgerin von Petra Gerster die Hauptausgabe der "heute"-Nachrichten präsentiert, aber auch noch einige Wochen im Jahr durch das "Mittagsmagazin" führt".

Ihre Nachfolgerin Mirjam Meinhardt war bislang in der Frühschiene des "ZDF-Morgenmagazins" im Einsatz, hatte aber in den zurückliegenden Wochen auch bereits gelegentlich das "ZDF-Mittagsmagazin" moderiert. Bevor sie vor zwei Jahren zum ZDF kam, war Meinhardt für den SWR tätig. Nach ihrem journalistischen Volontariat arbeiitete sie dort ab 2010 für die Hörfunk-Sendungen "SWR 2 Tagesgespräch" und "SWR 2 Aktuell".

Andreas Wunn, Leiter der ZDF-Redaktion "Tagesmagazine Berlin": "Mirjam Meinhardt hat unseren Zuschauerinnen und Zuschauern in der Frühschiene des 'ZDF-Morgenmagazins' kompetent und anschaulich den Überblick über das Wichtige vom Vortag und die anstehende Tagesagenda gegeben. Nun wird sie in unserem erfolgreichen Nachrichtenmagazin am Mittag neue Akzente setzen."

Das "ZDF-Mittagsmagazin" wird seit April 2018 aus dem ZDF-Hauptstadtstudio gesendet und von der ZDF-Redaktion "Tagesmagazine Berlin" realisiert, zu der auch das "ZDF-Morgenmagazin" gehört. Das "ZDF-Morgenmagazin" wird weiter im Wechsel von Dunja Hayali, Harriet von Waldenfels, Andreas Wunn und Mitri Sirin moderiert.