Die Sitcoms hat ProSieben bereits vom Mittwoch auf den Montag geschoben, nun zieht man das auch bei den Dramaserien durch. Wie der Sender gegenüber "TV Wunschliste" bestätigt hat, wandern "Grey’s Anatomy" und "Seattle Firefighters" ab Mitte März auf den neuen Sendeplatz. Am 21. März starten die jeweils neuen Folgen beider Serien. Am Mittwoch setzt ProSieben dagegen weiterhin auf "TV Total" und "Zervakis & Opdenhövel. Live."

Weil das Magazin mit Linda Zervakis und Matthias Opdenhövel zunächst am Montag gestartet war, mussten "Young Sheldon" und die "Simpsons" auf den Mittwoch ausweichen. Nachdem ProSieben dort "TV Total" startete und das Magazin dahinter programmierte, ging es für die Sitcoms zurück. "Grey’s Anatomy" und die anderen Dramaserien waren dagegen stets am Mittwoch angesiedelt, für die Fans dürfte es in diesem Fall also eine etwas größere Umstellung sein. Zuletzt zeigten die Quoten aber auch bei der lang laufenden Krankenhausserie steil bergab.

Wenn "Grey’s Anatomy" und "Seattle Firefighters" am 21. März zurückkehren, tun sie das übrigens mit einem Crossover. Das wird nach Angaben von "TV Wunschliste" auch in der korrekten Reihenfolge ausgestrahlt, also zunächst die Serie aus Seattle (5. Staffel), dann "Grey’s Anatomy" (18. Staffel). Ob die Serien in der Woche danach wieder tauschen, konnte ProSieben auf Anfrage noch nicht bestätigen, davon ist aber auszugehen. In der Vergangenheit lief "Grey’s Anatomy" immer um 20:15 Uhr.

Während "TV Total" mittwochs nach wie vor gut läuft, tun sich Zervakis und Opdenhövel danach eher schwer. Auch die Sitcoms am Montag erreichen aktuell nur einstellige Marktanteile, am besten läuft es noch für "Young Sheldon" mit im Schnitt etwas mehr als achteinhalb Prozent in der Zielgruppe. "United States of Al" kommt aktuell nur auf weniger als 7,0 Prozent und auch neue "Simpsons"-Folgen performen meist schwach.