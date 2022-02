© Sat.1

Ab sofort ist es möglich, sich für die neue Show zu bewerben, deren Produktion für den Sommer vorgesehen ist. Die besten Talente sollen schließlich die Chance erhalten, in dem "The Taste"-Spin-Off "ihre Kreationen löffelweise von einer hochkarätigen Jury verkosten zu lassen", heißt es. Wer sich in dem Wettstreit durchsetzt, kann am Ende ein Preis von 25.000 Euro gewinnen.

Produziert wird "The sweet Taste", wie auch "The Taste", von Redseven Entertainment. Das von Red Arrow Studios entwickelte Original-Format wird sich übrigens im Spätsommer mit der zehnten Staffel auf dem Bildschirm zurückmelden, was angesichts der jüngsten Rekord-Quoten keine Überraschung ist. Im vorigen Jahr war "The Taste" mit einem durchschnittlich Marktanteil von 11,0 Prozent in der Zielgruppe so beliebt wie noch nie.

Bestärkt dürfte sich Sat.1 auch mit Blick auf die Quoten von "Das große Promibacken" fühlen, das jüngst ebenfalls sehr erfolgreich abschnitt. Die sechste Staffel der Backshow war erst vor wenigen Tagen mit einem starken Marktanteil von 12,9 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen zu Ende gegangen (DWDL.de berichtete).