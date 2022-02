Wenn Schauspielerinnen oder Schauspieler ihre Hauptrollen im "Tatort" an den Nagel hängen, dann ist ihr Abschied meist weit im Voraus bekannt. Nicht so bei Anna Schudt: Sie war am Sonntag zum letzten Mal als Kommissarin Martina Bönisch im Dortmunder "Tatort" zu sehen und verabschiedete sich nach mehr als zehn Jahren und insgesamt 22 Einsätzen überraschend vom Ermittler-Team aus dem Ruhrgebiet.

Seit dem ersten Fall im Jahr 2012 war Schudt fester Bestandteil des vierköpfigen "Tatort"-Teams aus Dortmund. "Abschied vom Dortmunder Tatort zu nehmen, ist mir sehr schwer gefallen. Denn im Gegensatz zum häufig angespannten Arbeitsklima in der Dortmunder Mordkommission fühlt sich jeder Dreh fast wie ein vertrautes Familientreffen an. Martina Bönisch zu spielen hat in den letzten zehn Jahren einen großen Platz in meinem Herzen eingenommen", sagte Schudt.

Sie finde allerdings, "dass es nach den 22 intensiven Einsätzen der toughen Kommissarin mit all ihren Stärken und Schwächen nun an der Zeit ist, Lebewohl zu sagen", so Schudt. "Für mich entsteht damit Raum für Neues, auf das ich mich sehr freue. Ich bin wahnsinnig stolz darauf, dass ich Teil dieses wunderbaren Teams sein durfte. Wie es mit Faber ohne Bönisch und dem Dortmunder Team weiter geht, werde ich von nun an gespannt als Zuschauerin verfolgen."

© WDR/Annika Fußwinkel Alexander Bickel

Neben Anna Schudt gehören noch Jörg Hartmann, Rick Okon und Stefanie Reinsperger zum Team des Dortmunder "Tatorts". Sie werden auch weiterhin für die Krimireihe vor der Kamera stehen.