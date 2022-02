Dass Barbara Schöneberger die Moderation von "Verstehen Sie Spaß?" übernehmen wird, ist schon seit einiger Zeit bekannt. Nun hat Das Erste verraten, wann Schöneberger ihren ersten Auftritt in neuer Funktion hat. So wird die Moderatorin die Live-Show erstmals am Samstag, den 2. April, präsentieren. Angesetzt ist das Format dann wie gehabt auf drei Stunden.

Wie der Sender nun außerdem angekündigt hat, wird Paola Felix als Gast in der ersten Sendung von Barbara Schöneberger auftreten, um sie in der "Verstehen Sie Spaß?"-Familie "willkommen zu heißen". Felix hatte die Show gemeinsam mit ihrem Mann Kurt Felix zwischen 1983 und 1990 moderiert. 32 Jahre mussten also vergehen, bis der Show-Klassiker der ARD wieder von einer Frau moderiert wird. Weitere Gäste sind nach Angaben des Senders unter anderem die TikTok-Zwillinge Lisa und Lena.

"Für mich geht mit dieser neuen Aufgabe am Samstagabend ein Kindheitstraum in Erfüllung. Schon als kleines Mädchen hing ich vor dem Fernseher und fand Paola und Kurt Felix toll! Gerade Paolas Show- und Gesangstalent waren immer Vorbild für mich – ganz abgesehen von ihrer wunderbaren Fönfrisur", erklärte Barbara Schöneberger im Sommer 2021, als sie als neue "Verstehen Sie Spaß?"-Moderatorin vorgestellt wurde. "Die Show ist ein großartiger Klassiker, der wie ich, obwohl er die 40 leicht überschritten hat, voll im Saft steht! Wie oft habe ich in verrückten Situationen gedacht: Mensch, lass das bitte ‚Verstehen Sie Spaß?‘ sein – und dann war‘s ernst gemeint. Endlich darf ich den Spieß umdrehen und freue mich jetzt schon riesig auf die erstaunten Gesichter von Prominenten und ‘normalen Menschen’, wenn sie merken, dass wir sie so richtig hinters Licht geführt haben. Schöner Nebeneffekt: Mich kann‘s nicht mehr erwischen. Auch im digitalen Zeitalter lieben die Menschen beste Familienunterhaltung. Ich bin glücklich, Teil dieser Erfolgsgeschichte zu werden. Und es gilt jetzt mehr denn je: Niemand ist mehr vor mir sicher!"