Cecilia Malmström wird zum 1. März neue Produzentin der ARD-Serie "In aller Freundschaft" und löst damit auf dieser Position Josepha Herbst ab, die sich in die Elternzeit verabschiedet. Malmström hatte in den letzten Jahren für die UFA diverse Serien-Entwicklungen wie "Legal Affairs", den "GZSZ"-Ableger "Leon" oder die Neuauflage von "Verbotene Liebe" begleitet. Bevor sie auf Produzentenseite wechselte, arbeitete sei viele Jahre als Drehbuchautorin für verschiedene Produktionsfirmen. Ganz neu ist ihr daher auch "In aller Freundschaft" nicht, sie schrieb auch schon für den Ableger "Die jungen Ärzte".

Cecilia Malmström: "Ich danke dem Saxonia Geschäftsführer Sven Sund und dem MDR für das in mich gesetzte Vertrauen und ich freue mich sehr auf die neue Herausforderung und die Zusammenarbeit mit dem herausragenden Team von ‚In aller Freundschaft’. Nach über fünf Jahren bei der UFA bedanke ich mich auch dort von Herzen für die vertrauensvolle und intensive Zusammenarbeit. Jetzt ist es mir eine große Ehre mit der gleichen Leidenschaft ‚In aller Freundschaft’ in das 25. Jubiläumsjahr zu führen. Die Serie beweist gerade wieder durch überzeugende Einschaltquoten, dass sie nach wie vor Zuschauer*innen aller Altersklassen erreicht."

Saxonia-Geschäftsführer Sven Sund: "Ich freue mich sehr, Cecilia Malmström, die schon zum Autorenteam beim Start von ‚In aller Freundschaft –Die jungen Ärzte’ gehörte, wieder in der Saxonia zu begrüßen. Ich wünsche ihr viel Freude im Team der ‚Freundschaft’, freue mich auf die Zusammenarbeit und viele spannende Geschichten. Josepha Herbst danke ich sehr für ihren kreativen und leidenschaftlichen Einsatz bei der Weiterentwicklung und Modernisierung unserer Serie in den vergangenen Jahren. Ich wünsche ihr eine wunderbare Zeit mit unvergesslichen Momenten mit ihrer kleinen Familie und freue mich auf ihre Rückkehr in die Firma."