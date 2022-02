Kochen und Backen stehen bei Sat.1 derzeit offensichtlich hoch im Kurs: Nachdem gerade erst der "The Taste"-Ableger "The Sweet Taste" angekündigt wurde, steht im April mit "Kühlschrank öffne dich!" schon die nächste Kochsendung auf dem Programm. Dabei bedient man sich beim "The Taste"-Personal: In allen sechs Folgen bildet Alexander Kumptner ein Team mit Hanna Reder, die es im vergangenen Jahr als Kandidatin im Kumptners Team bis ins Finale von "The Taste" schaffte.

Die beiden treten in jeder Woche gegen ein anderes Profikochduo an. Die Aufgabe: Allein mit den Zutaten, die sich in den Kühlschränken fremder Haushalte finden, ein schmackvolles Gericht zu zaubern. Die endgültige Entscheidung über Geschmackswohl oder -weh fällen in jeder Folge die jeweiligen Kühlschrank-Besitzerinnen und Besitzer. Wer am Ende der Koch-Show die meisten Punkte gesammelt hat, geht als Siegerteam vom Herd. Nebenbei sollen fürs Publikum zuhause natürlich noch Tipps fürs Kochen und Resteverwerten abfallen.

Die Sendung läuft ab dem 7. April sechs Wochen lang - allerdings nicht wie für das Genre bislang üblich mittwochs, sondern donnerstags um 20:15 Uhr. Als Moderatorin durch die Sendung führen wird Ruth Moschner, als Herausforderer bzw. Herausforderin haben sich Alexander Herrmann, Cornelia Poletto, Johann Lafer, Viktoria Fuchs, Max Strohe, Ali Güngörmüş, Richard Rauch, Lisa Angermann, Robin Pietsch, Frank Buchholz, Pia-Engel Nixon und Christoph Rüffer angekündigt.

Hanna Reder: "Essen bestellen oder noch mal schnell einkaufen gehen, das ist leicht. Aber den Kühlschrank öffnen und etwas wirklich Gutes daraus kochen, darin liegt die echte Herausforderung. Wenn wir in dieser Show den Zuschauerinnen und Zuschauern Ideen für ihren eigenen Kochalltag geben können und damit zusätzlich dazu inspirieren, Lebensmittel nicht einfach so wegzuschmeißen, wäre das grandios!" Alexander Kumptner schickt die übliche Kampfansage an die Konkurrenz hinterher: "Egal, was uns in den Kühlschränken erwartet, Hanna und ich sind ein eingespieltes Dreamteam, und wir kochen unsere Gegnerinnen und Gegner locker und mit viel Kreativität in Grund und Boden."

"Kühlschrank öffne dich!" ist eine Adaption des kanadischen Formats "Fridge Wars" und wird von Endemol Shine Germany produziert.