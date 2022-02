am 23.02.2022 - 14:13 Uhr

Während Hunde als bester Freund des Menschen gelten, werden Katzen oft als Diven angesehen, die ihren eigenen Kopf haben und die im Prinzip unerziehbar sind. Doch was machen Katzen eigentlich, wenn sie sich unbeobachtet fühlen? Dieser Frage will Vox nun mit der neuen Sendung "Wenn keiner guckt - Das geheimnisvolle Leben unserer Katzen" nachgehen. Vier Folgen des Formats hat Tower Productions produziert.

Zu sehen gibt es die neue Sendung am dem 19. März immer samstags ab 19:10 Uhr. Der Samstagvorabend bleibt damit fest in der Hand der Tiere: Im Vorfeld zeigt Vox auch "Tierretter mit Herz" sowie "Hundkatzemaus". Um 19:10 Uhr folgt das neue Katzen-Format auf "Die Pferdeprofis", deren aktuelle Staffel in der Woche zuvor endet.

In "Wenn keiner guckt - Das geheimnisvolle Leben unserer Katzen" werden die Reviere der Katzen mit Mini-Kameras ausgestattet, die Tiere selbst erhalten GPS-Tracker. Das Expertenteam besteht aus Kate Kitchenham und Martin Wikelski, die die gesammelten Daten auswerten und so das Verhalten der Katzen erklären. Die Sendung zeige die "verborgene Seite des liebsten Haustiers der Deutschen", verspricht Vox. Die Zuschauerinnen und Zuschauer sollen den Alltag "konsequent aus Sicht der Katzen" erleben. Zu sehen gibt es unter anderem Revierkämpfe, heimliche Liebschaften und teilweise kilometerlange Futtertouren.