RTLzwei hat unter dem Titel "Family Project - Kampf durch die Wildnis" ein neues Format angekündigt, das ab dem 16. März immer mittwochs zur besten Sendezeit beim Sender zu sehen sein wird. Vier Ausgaben hat man vorerst von Odeon Entertainment produzieren lassen. Inhaltlich geht es in dem Format um Eltern und Kinder, die versuchen, wieder zusammenzufinden.

Konkret nehmen drei Elternteile und ihre Kinder an dem Format teil. Sie alle haben die Bindung zueinander verloren und finden aktuell auch nicht mehr zurück. Gemeinsam begeben sie sich auf eine Reise für sich und ihre Familie. In "Family Project" lernen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer, so verspricht es zumindest der Sender, ihre Differenzen zu überwinden und sich aufs Wesentliche zu konzentrieren. "Sie müssen kämpfen – für sich und für ihre Lieben. Und das an einem Ort, der einem einiges abverlangt: die Wildnis der Sierra Nevada", so die Ankündigung von RTLzwei.

Unterstützt werden die Familien in ihrer Mission von Ex-Stuntfrau Miriam Höller und Outdoor-Experte Sven "Flosse" Schulz, ehemaliger Elite-Soldat. Die Coaches legen den Eltern-Kind-Konstellationen eine wichtige Regel ans Herz: Nur gemeinsam sind die Herausforderungen in der Wildnis zu schaffen. Höller musste sich nach einem Unfall selbst wieder ins Leben zurückkämpfen und steht nun anderen Menschen bei ihren emotionalen und körperlichen Herausforderung bei.