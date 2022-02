Am frühen Donnerstagmorgen gegen vier Uhr deutscher Zeit gingen erste Meldungen über die Nachrichtenticker, wonach Russland mit Angriffen auf sein Nachbarland Ukraine begonnen hat. Der von Präsident Wladimir Putin befohlene Angriff, der umgehend großflächig auf das Schärfste verurteilt wurde, war entsprechend das beherrschende Thema in den Morgensendungen im deutschen Fernsehen. Während Nachrichtenkanäle wie Welt, ntv oder auch Bild Live schon durchgehend berichten, haben nun auch einige große Vollprogramme spontane Programmänderungen angekündigt.

So endete die RTL-Morgensendung "Guten Morgen Deutschland" mit Angela Finger-Erben und Marco Schreyl am Donnerstag schon eine halbe Stunde früher, nämlich um kurz vor acht Uhr. Seit acht Uhr haben sich RTL und ntv zusammengeschlossen und werden nach aktuellem Stand bis zwölf Uhr eine gemeinsame Sondersendung zeigen. Diese wird von Christoph Teuner und Marco Schreyl moderiert und wird komplett ohne Werbung ausgestrahlt. Angewendet wird dabei auch wieder ein an "RTL Aktuell" angepasstes ntv-Grafikpaket, das auch schon bei der umfassenden Berichterstattung bei der Flut im zurückliegenden Sommer im Einsatz war. Um zwölf Uhr steht planmäßig das dreistündige Magazin "Punkt 12" auf dem Programm.



Ab 15 Uhr startet dann eine weitere gemeinsame Sondersendung von RTL und ntv, moderiert von Roberta Bieling und Ulrich von der Osten. Somit hat RTL an diesem Donnerstag bis einschließlich 17:30 Uhr ununterbrochen Informationsprogramme im Line-Up. Zudem schickt der Sender "RTL Aktuell"- und "Nachtjournal"-Moderatorin Charlotte Maihoff in diesen Stunden nach Moskau, um von dort zu berichten. Maik Meuser wird abends ab 20:15 Uhr ein "RTL Aktuell Spezial" präsentieren, der Start der Fußball-Übertragung verschiebt sich um eine halbe Stunde.

Das Erste Deutsche Fernsehen hat um kurz nach acht Uhr via Crawl angekündigt, direkt nach dem regulär geplanten Ende des am Donnerstag vom ZDF kommenden "Morgenmagazin", also ab neun Uhr, ein "Tagesschau Extra" ins Programm zu nehmen. Die Sondersendung ist derzeit bis 17 Uhr geplant. Auch im Abendprogramm sind Änderungen angekündigt, aber noch nicht im Detail bekannt. Das ZDF wird ebenfalls Änderungen im Line-Up vornehmen. Dort sendet die "Morgenmagazin"-Crew nämlich weiter: Die Sendung wird um eineinhalb Stunden verlängert und dauert am Morgen nach dem ersten Angriff auf die Ukraine bis 10.30 Uhr. "Volle Kanne" wird also gestrichen. Seit 10:30 Uhr läuft nun ein "heute Spezial" im ZDF, ab 13 Uhr folgt das "ARD-Mittagsmagazin". Nach aktuellem Stand sendet das Zweite bis 14:10 Uhr durchgehend Nachrichten. Eine weitere Sondersendung soll zwischen 17:15 und 18 Uhr ausgestrahlt werden. Ab 19.30 Uhr folgt im Zweiten ein 135 Minuten langes "ZDF Spezial", das in das eine Sondersendung von "Maybrit Illner" und ein Interview mit Bundesaußenministerin Annalena Baerbock integriert wird. Sowohl "heute journal" (21:45 Uhr) als auch "heute journal Update" (Mitternacht) werden auf 45 Minuten verlängert, "Markus Lanz" talkt ab 22:30 Uhr eineinhalb Stunden lang.