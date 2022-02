Eigentlich war der Testlauf zunächst nur bis Ende des Monats angedacht, doch nun könnte das "Sat.1-Frühstücksfernsehen" einen dauerhaften Sendeplatz am Sonntag erhalten. Das Magazin wird auch über den Februar hinaus sonntags ab 9:00 Uhr auf Sendung gehen, wie der Sender gegenüber DWDL.de bestätigte.

"Das 'Frühstücksfernsehen am Sonntag' gehört inzwischen zu Sat.1 wie die Marmelade aufs Brötchen. Und das wird sich vorerst auch nicht ändern", sagte eine Sat.1-Sprecherin auf Nachfrage. Bereits im Dezember hatte sich Sat.1-Chefredakteurin Juliane Eßling zufrieden geäußert: "Die Sonntagsausgabe des 'Frühstücksfernsehens' hat sich gut entwickelt und stärkt die Sat.1-Quoten am Sonntagmorgen."

Dass Sat.1 sein "Frühstücksfernsehen" ausweiten möchte, liegt nahe, schließlich ist die Sendung eines der erfolgreichsten Formate - auch in diesem Jahr beträgt der Marktanteil bislang im Schnitt fast 18 Prozent in der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen. Sonntags sieht es allerdings noch längst nicht so gut aus: Kaum mehr als sechs Prozent Marktanteil verzeichnete das Magazin in diesem Jahr im Schnitt, gegen die Olympischen Spiele waren zuletzt sogar weniger als fünf Prozent drin.

Doch es gibt durchaus Hoffnung: Vereinzelt verzeichnete das "Sat.1-Frühstücksfernsehen am Sonntag" in den vergangenen Wochen Marktanteile um neun Prozent in der Zielgruppe. Ein langer Atem könnte dem Privatsender somit auf Dauer durchaus helfen, um den Wochenend-Ableger des beliebten Magazins dauerhaft zum Erfolg zu führen.