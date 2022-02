Die Produktionsfirma UFA Show & Factual plant derzeit ein weiteres Specal seiner Late-Night-Kuppelshow "Take Me Out". Aktuell würden die Vorbereitungen für eine "Girls, Girls, Girls"-Sendung laufen, ließen Sender und Produktionsfirma zwei Tage vor der Ausstrahlung der 100. Sendung der inzwischen von Jan Köppen moderieten Show verlauten.

Zuletzt gab es schon "Boys, Boys, Boys"-Specials der Sendung. Nun also sollen Frauen in den Fokus rücken, dann werden flirtwillige lesbische Frauen am Buzzer, um sich ein Date mit ihrer potenziellen Traumfrau zu ergattern. Zwei solcher Ausgaben sollen entstehen. Die Regeln bleiben auch bei "Girls, Girls, Girls" gleich: Eine mutige Frau stellt sich dem Urteil 30 lesbischer Single-Damen. Die Single-Ladys, die von der Kandidatin nicht angetan sind, können in drei Runden den Buzzer drücken und somit freiwillig ausscheiden. Bleiben am Ende der dritten Runde mehr als zwei Frauen im Spiel, wird der Spieß umgedreht. Nun darf die Kandidatin buzzern, bis ihre zwei Favoritinnen übrigbleiben. Diesen beiden stellt sie eine entscheidende Frage.

Wer mitmachen will, kann sich bei der UFA bewerben. Dort werden auch Kandidatinnen und Kandidaten für weitere reguläre Ausgaben der Sendung gesucht. Zwei solcher regulärer Ausgaben liefen bisher im Februar, inzwischen befindet sich die Show auf dem Sendeplatz nach "7 Tage, 7 Köpfe" und startet somit um kurz vor Mitternacht. Erzielt wurden in der Zielgruppe gemäß vorläufiger Gewichtung 13,6 und 15,1 Prozent – was ordentliche Ergebnisse sind.

Gestartet war "Take Me Out" einst im Jahr 2013. Erster Moderator der Sendung war der inzwischen in Diensten von Sat.1 stehende Ralf Schmitz.