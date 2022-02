Im Frühjahr sollen im Auftrag von Vox die Dreharbeiten zu gleich zwei neuen Wohnformaten starten. So wird derzeit die Produktion eines Dokutainment-Formats vorbereitet, das aktuell auf den Arbeitstitel "Das 1-Euro-Dorf" hört. In der Produktion geht es um ein kleines, abgelegenes Dorf in in Spanien, in dem Häuser extrem günstig zum Kauf angeboten werden. Ziel des dortigen Bürgermeisters ist es, wieder junge Leute ins 100-Seelen-Dorf locken, um das Dorf wiederzubeleben und bestenfalls mit ihren neuen Geschäftsideen den Ort wieder attraktiv für Touristen zu machen. Bedingung, für ein Euro ein Haus zu kaufen ist, eine gute Geschäftsidee mitzubringen."Das 1-Euro-Dorf" ist eine Sendung von RTL Studios.

Ebenfalls geplant wird eine Immobilien-Doku namens "Stadt, Land, Flucht – Wir ziehen raus!", die sich mit dem Trend befasst, aus florierenden Großstädten auf's Land zu ziehen. Warum nicht die 2000 Euro teure 3-Zimmer Mietwohnung in Berlin-Mitte gegen den gleich teuren historischen Hof mit Fernblick und deutlich mehr Platz im Brandenburger Land tauschen, fragt die Sendung, die von Moderatorin Anni Dunkelmann präsentiert wird. Dunkelmann will einem Paar, einer Familie oder einer WG genau diese Chance geben. Wer teilnehmen will, müsse neben dem Wunsch des Landlebens auch 72 Stunden Zeit mitbringen. Fandango setzt das Format für Vox um.



Sendetermine für "Das 1-Euro-Dorf" und "Stadt, Land, Flucht" stehen aktuell noch nicht fest. Angesichts des Produktionszeitplans sollte ein Einsatz im Programm frühestens zur zweiten Jahreshälfte 2022 möglich sein.