Schauspieler Hardy Krüger Jr. hat sich mit dem Coronavirus infiziert und kann daher am kommenden Freitag nicht an der ersten regulären "Let’s Dance"-Live-Show teilnehmen, das hat RTL jetzt bekanntgegeben. Die Tanzshow startete in der vergangenen Woche mit einer Kennenlern-Ausgabe, in dieser Woche wird es ernst und das erste Paar muss die Tanzfläche am Ende auch schon wieder verlassen.

Hardy Krüger Jr. ist aber noch nicht ganz raus, RTL hat erst einmal angekündigt, dass der Schauspieler "pausiert". Ihm gehe es gut und man hoffe, dass er in der nächsten Woche wieder dabei sein könne. Trotz des Ausfalls soll am Freitag ein Promi die Show verlassen. Unklar ist aktuell auch noch, ob Joachim Llambi am Freitag mit dabei sein kann. Er hatte in der Kennenlern-Show gefehlt, ebenfalls wegen Corona. Damals wurde er durch Rúrik Gíslason ersetzt. Ob Llambi am Freitag mit dabei ist, entscheidet sich erst am Freitag, heißt es von RTL.