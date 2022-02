Der Hessische Rundfunk und der Norddeutsche Rundfunk arbeiten zusammen an einer neuen Ratesendung, die auf den Namen "Stimmt’s? Das Wahrheit oder Lüge Quiz". Präsentiert wird das Format von Evren Gezer, die bis dato hauptsächlich durch ihre Tätigkeit im Radio bekannt ist. Im Radio nämlich arbeitet sie beim hessichen Marktführer FFH und lässt die HR-Mitbewerber, etwa die Programme hr1 und hr3 zumindest gemäß offizieller Radio-Reichweiten der Arbeitsgemeinschaft Media Analyse hinter sich. Im TV schließt sie sich nun also unter anderem dem Hessischen Rundfunk an.

In den kommenden Tagen werden sechs Folgen der Quizsendung aufgezeichnet. Die Sendung debütiert am Ostermontag, 18. April, um 21:45 Uhr – sie wird parallel von NDR und HR ausgestrahlt. Gezer soll in der Sendung "unglaubliche Fakten" präsentieren, die Promis auf ihren Wahrheitsgehalt überprüfen müssen. Als Teilnehmende an der Produktion sind unter anderem Atze Schröder und Wigald Boning angekündigt. Produziert wird die Sendung in Hamburg.

Evren Gezer ist der Radio Tele FFH GmbH seit nahezu zwei Jahrzehnten eng verbunden. Einst startete sie als Aushilfe am FFH-Hörertelefon, nach einem Praktikum übernahm sie Sendungen bei Harmony.FM, das ebenfalls von der Radio Tele FFH GmbH kommt. Ab 2004 war sie knapp fünf Jahre lang bei der jungen Welle planet Radio zu hören, ehe sie 2009 wieder ins FFH-Programm wechselte. Drei Jahre lang moderierte sie gemeinsam mit Daniel Fischer die dortige Morning-Show. Im Morgenprogramm war sie auch 2016 und 2017 zu hören, dann an der Seite von Horst Hoof, der allerdings nicht allzu lange bei FFH war. Aktuell moderiert Gezer – im Wechsel mit anderen – die Schiene zwischen 10 und 14 Uhr.