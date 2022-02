Zahlreiche Programmänderungen prägten den Donnerstag: Nach der russischen Invasion in der Ukraine reagierten viele deutsche Fernsehsender schnell. So stand etwa die Primetime des Ersten Deutschen Fernsehens und des ZDF gänzlich im Zeichen des Kriegs. Sowohl insgesamt als auch bei den 14- bis 49-Jährigen belegten entsprechend die Info-Programme "Tagesschau" und "Brennpunkt" die ersten Plätze und verdeutlichten das hohe Informationsbedürfnis der Bürger an diesem Tag. Allein im Ersten erreichten die 20-Uhr-Nachrichten 5,99 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer (19,5%). Auf 24,3 Prozent Marktanteil kamen die Nachrichten aus Hamburg bei den 14- bis 49-Jährigen. Ein 45 Minuten langer "Brennpunkt" mit Ellen Ehni informierte direkt im Anschluss noch 5,02 Millionen Personen. Daraus resultierten 16,1 Prozent Marktanteil insgesamt und 20,3 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen.

Das Erste & das ZDF übernehmen nachts Phoenix-Programm

Im Ersten sahen 3,01 Millionen Menschen die um 22:20 Uhr gestarteten "Tagesthemen" (14,4% MA gesamt), noch 810.000 interessierten sich für eine Extra-Ausgabe der "Tagesschau", die um kurz vor Mitternacht begann. Nachts übernahmen sowohl Das Erste als auch das ZDF dann das Programm von Phoenix. Rund 320.000 sahen dies auf dem Sendeplatz des Ersten, etwa 460.000 auf dem des ZDF. Phoenix selbst erreichte 1,6 Prozent Tagesmarktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen, also höhere Werte als sonst.



Mit 14,9 und 13,0 Prozent Tagesmarktanteil sicherten sich Das Erste und das ZDF die vordersten Plätze am Donnerstag. Das Erste lag mit 13 Prozent zudem in der Altersklasse der 14- bis 49-Jährigen vorn. Dort waren auch die privaten Nachrichtensender gefragt. ntv und Welt erzielten zusammen fast sieben Prozent Tagesmarktanteil. ntv kam im Schnitt auf 3,5 Prozent, Welt auf 3,4 Prozent. Möglicherweise gelang ntv der knappe Sieg auch deshalb, weil das Programm werbefrei ausgestrahlt wurde. Welt unterbrach die Nachrichten wie gewohnt für Reklame.

Private Nachrichtensender schon früh gefragt

Der zum Springer-Konzern gehörende News-Sender berichtete ab 5:20 Uhr durchgehend live. Eine viereinhalbstündige Livesendung bis 9:45 Uhr kam etwa auf rund 200.000 Zuschauerinnen und Zuschauer im Schnitt. In der Frühschiene punktete Welt mit 4,7 Prozent insgesamt und fünf Prozent bei den Werberelevanten. Auch im weiteren Verlauf des Vormittags standen hohe Quoten zu Buche. Zwischen 10:30 Uhr und mittags etwa lag der Zielgruppen-Marktanteil bei 6,2 Prozent. Insgesamt sahen diese Nachrichtenstrecke im Schnitt knapp 300.000 Menschen. Nach Welt-Angaben lag die durchschnittliche Verweildauer der Zuschauenden im werberelevanten Alter am Donnerstag bei 56 Minuten. Von ntv liegen derzeit noch keine genauen Reichweiten und Quoten vor.



ntv und RTL setzten in einigen Stunden am Donnerstag auf gemeinsames Programm – somit war also in dieser Zeit auch bei RTL keine Werbung zu sehen. 0,48 Millionen Menschen sahen "Krieg im Osten Europas" zwischen acht und elf Uhr bei RTL, 11,4 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe waren die Folge. Zu dieser Zeit lag RTL vor den Sondersendungen des Zweiten, die bei den 14- bis 49-Jährigen hohe einstellige Werte generierten, aber hinter einem "Tagesschau Extra" im Ersten. Zwischen neun und zwölf Uhr holte dieses nämlich 14,8 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen und 15,8 Prozent insgesamt (1,04 Millionen).



Das bis elf Uhr verlängerte "Sat.1 Frühstücksfernsehen" kam im Schnitt auf 14,5 Prozent Marktanteil. Die etwas niedrigere Quote als üblich lag vermutlich hauptsächlich an der Ausweitung. Morgens kratzte das Format teils an der 30-Prozent-Marke, auch gegen halb acht Uhr waren noch mehr als 20 Prozent drin. Somit lag die Sendung also vor "Guten Morgen Deutschland" bei RTL. Die diesmal zweistündige Morningshow aus Köln landete bei durchschnittlich 8,4 Prozent.



Mittags und Nachmittags setzte RTL auf "Punkt 12" (11,9% bei den Jungen) und eine weitere Sondersendung gemeinsam mit ntv. 12,6 Prozent der umworbenen Fernsehenden ließen sich von RTL durch den Nachmittag begleiten. Die Hauptnachrichten um 18.45 Uhr bescherten RTL schließlich genau 20 Prozent Marktanteil. Mit 3,86 Millionen Zusehenden war man das stärkste RTL-Programm am Donnerstag hinter der Europa League in der Primetime. Ein langes "Nachtjournal" ab 23:45 Uhr kam letztlich noch auf zehn Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen.

Gemeinsame Sondersendung: ProSieben vor Sat.1

Sat.1 und ProSieben setzten tagsüber immer wieder auf kurze News-Specials, die jedoch keine zweistelligen Zielgruppen-Marktanteile generierten. Die um kurz vor 20 Uhr gestarteten "Sat.1 Nachrichten" holten nur 5,3 Prozent Marktanteil, zwei Stunden vorher hatte die "Newstime" bei ProSieben gute 11,1 Prozent erreicht. Ab 20:15 Uhr schlossen sich Sat.1 und ProSieben zusammen – wie schon am Dienstag lief auf beiden Sendern eine Sondersendung. Bei ProSieben kam das "Ukraine. Spezial" auf elf Prozent Marktanteil – nicht zuletzt wohl auch, weil nicht wenige schon auf das eigentlich zu dieser Zeit angekündigte "GNTM" warteten. 1,55 Millionen Personen informierten sich 20 Minuten lang bei ProSieben. In Sat.1 kam das Format auf weitere 930.000 Zusehende. Mit fünf Prozent Marktanteil war die Sendung hier deutlich weniger beachtet.

Der WDR hatte sich derweil entschieden, eine vormittags begonnene Karnevalssendung früher als zunächst geplant abzubrechen. Knapp 160.000 Menschen sahen "Weiber live" ab elf Uhr, damit erzielte der Sender zwei Prozent Marktanteil insgesamt. Ein "WDR Aktuell", das um 16 Uhr ins Programm genommen wurde, kam auf knapp 150.000 Zuschauerinnen und Zuschauer, 1,1 Prozent Marktanteil beim Publikum ab drei Jahren waren die Folge.