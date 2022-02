am 25.02.2022 - 10:39 Uhr

Eine neue Herausforderung annehmen wird die 33 Jahre alte Franca Lehfeldt. Sie arbeitet aktuell noch als Chefreporterin von RTL News und berichtet in dieser Funktion in den Nachrichtenprogrammen der Sendergruppe unter anderem aus dem politischen Berlin. Ab dem zweiten Quartal, ein genauerer Zeitpunkt wurde am Freitag noch nicht genannt, soll sie die Berichterstattung des Nachrichtensenders Welt mitprägen.

Lehfeldt selbst erklärte nun, das Team von Welt habe sie durch seinen Ehrgeiz und Pioniergeist eingenommen. Dass sie dort nun auch als Moderatorin durch Sendungen führen könne, motiviere sie. Wer bei RTL News auf Lehfeldt folgt, ist noch unklar.