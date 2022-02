am 25.02.2022 - 14:35 Uhr

Das neue Reality-Format "Prominent getrennt" legte am vergangenen Dienstag zwar einen recht soliden Einstand hin, getrübt wurde die Bilanz des Abends allerdings am späten Abend von den miserablen Quoten, die eine Wiederholung von "Date or Drop" mit Sophia Thomalla nach 23 Uhr erzielte. Gerade mal 6,6 Prozent betrug der Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen.

Darauf reagiert RTL nun kurzfristig und fügt am späten Dienstagabend ab kommender Woche stattdessen Wiederholungen des "Big Music Quiz" ein. 2016 und 2017 moderierte Oliver Geissen insgesamt nur sechs Ausgaben dieses Formats, in dem zwei Promi-Teams gegeneinander antraten und sich in mehreren Spielrunden verschiedenen Herausforderungen zum Thema Musik stellen mussten. Im Schnitt erreichte übrigens damals die zweite Staffel noch über 13 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen - heute wäre das für RTL ein voller Erfolg.