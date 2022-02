Der Angriff auf und Einmarsch in die Ukraine bleibt weiter das alles bestimmende Thema dieser Tage. Da passen Schunkeleien und Kalauer aus dem Karneval nur schwer ins aktuelle Programm. Daher hat nach dem WDR, dem ZDF und dem Ersten nun auch der Bayerische Rundfunk entschieden, auf die Ausstrahlung des Großteils der geplanten Fastnachtssendungen in den kommenden Tagen zu verzichten.

Das betrifft u.a. am heutigen Freitagabend um 22:05 Uhr die geplante Erstausstrahlung der Sketch-Show "Heißmann + Rassau: Faschingsknaller" sowie die geplanten Nachmittags-Wiederholungen der Prunksitzungen "Schwaben weissblau, hurra und helau" am Rosenmontag und "Fastnacht in Franken" am Faschingsdienstag. Alle Sendungen werden aber in der BR-Mediathek bereitgestellt oder stehen dort bereits zum Abruf.

Ausgenommen von der Entscheidung sind nur zwei Sendungen: Im BR Fernsehen wird am Faschingsdienstag trotzdem die Folge "Herr der sieben Meere" aus "Monaco Franze" gezeigt, nun allerdings schon um 22 Uhr. Zudem läuft am Rosenmontag um 22:45 Uhr die Satire "Kehraus" mit Gerhard Polt.